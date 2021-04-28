Сбер выходит на рынок игр

Помимо планов по собственной разработке игр банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке. Первым активом может стать Gosu Data Lab. — компания-разработчик голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. С этой компанией Сбер, как сообщил представитель банка, уже подписал необязывающее соглашение и ведет переговоры по приобретению компании, заявил он. Дальнейшее развитие Gosu Voice Assistant, по его словам, продолжится в инфраструктуре Сбера, он также дополнит выпускаемые издательством игры.