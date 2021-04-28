Сбер выходит на рынок игр

Сбер выходит на рынок игрВ рамках нового направления банк планирует сам выпускать игры и приобретать уже действующих игроков
Дочерняя компания Сбера — «Сберинтертеймент» — запускает собственное игровое направление — «Сбер игры», сообщил «Ведомостям» представитель банка. В 2021 г. «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов, уточнил он.
Помимо планов по собственной разработке игр банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке. Первым активом может стать Gosu Data Lab. — компания-разработчик голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. С этой компанией Сбер, как сообщил представитель банка, уже подписал необязывающее соглашение и ведет переговоры по приобретению компании, заявил он. Дальнейшее развитие Gosu Voice Assistant, по его словам, продолжится в инфраструктуре Сбера, он также дополнит выпускаемые издательством игры.
Gosu Data Lab. основана Алисой Чумаченко, она возглавит новое направление «Сбер игры». Ранее Чумаченко была вице-президентом по маркетингу Astrum Online Entertainment, также она является основателем Game Insight — одной из ведущих компаний по разработке мобильных игр в Европе.
«Работа в рамках экосистемы Сбера позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке», — приводятся в сообщении Сбера слова старшего вице-президента банка, гендиректора «Сберинтертеймент» Татьяны Доброхваловой.
Объем российского рынка видеоигр вырос в 2020 г. на 35% — до 163,4 млрд руб., сообщало ранее игровое подразделения Mail.ru Group — My.Games. Мировой рынок игр, по оценке NewZoo, вырос в 2020 г. почти на 20% — до $174,9 млрд.
Mail.ru Group, у которой есть СП со Сбером в неигровом направлении, является одним из крупнейших игроков российского рынка и игр. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% и составила 40,7 млрд руб. 75% из них компания получила за пределами России и СНГ, сообщал ранее ее представитель.
Как отметили эксперты My.Games, доминирующее положение в России по-прежнему занимает сегмент free-to-play (игры, не требующие внесения платы за скачивание): на его долю пришлось 83,3% всего рынка. Наиболее динамичный рост в прошлом году продемонстрировали мобильные игры — на 39% до 67,1 млрд руб. В сегменте компьютерных игр зафиксирован более скромный рост — на 34% до 81,9 млрд руб., консольных игр — на 20% до 14,4 млрд руб.