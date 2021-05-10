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«Комсомольская правда» продала «Экспресс газету»

Новым собственником старейшего российского таблоида стал предприниматель из Череповца Валерий Бурцев
Тимур Бордюг
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Медиагруппа «Комсомольская правда» продала издание «Экспресс газета» Валерию Бурцеву в связи с желанием «сосредоточить все свои силы на развитии мультимедийного бренда КП», говорится на сайте kp.ru. Бурцев подтвердил «Ведомостям», что подконтрольное ему ООО «Медиа ресурс» приобрело права на основные активы «Экспресс газеты»: товарные знаки, контент и домен eg.ru.

Сумму сделки стороны не раскрывают. В 2017 г. Бурцев уже предлагал КП выкупить у нее печатные издания «Телепрограмма» и «Экспресс газета». Тогда информагентство RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что обсуждавшаяся сумма сделки составляла 150 млн руб. за оба издания. «Можно говорить, что порядок цифр совпадает», — заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Владислав Гемст. Бурцев говорит, что с того времени оценка «Экспресс газеты» «ощутимо выросла».

По данным СПАРК, в 2020 г. выручка ООО «Медиа ресурс», на которое оформлена сделка по покупке газеты, составила 104,2 млн руб., чистая прибыль — 4,59 млн руб. Выручка ООО «Экспресс газета» в 2020 г. составила 42,7 млн против 45,8 млн руб. годом ранее. При этом издание впервые с 2016 г. зафиксировало чистый убыток в размере 2,2 млн руб. Учредителем и владельцем 100% ООО «Экспресс газета» в «СПАРК-Интерфакс» указано АО «Издательский дом Комсомольская правда».

Бурцев называет «Экспресс газету» прибыльным бизнесом. Издание выходит с ноября 1993 г., являясь одним из старейших российских таблоидов. По словам Бурцева, совокупный тираж «Экспресс газеты» в пяти странах (Россия, Украина, Латвия, Израиль, США) составляет более 400 000 экземпляров, а посещаемость сайта в 2020 г. превысила 1 млн уникальных пользователей в сутки и 13 млн в месяц.

В сообщении kp.ru Бурцев назван крупным издателем, «под чьим контролем находится несколько десятков российских СМИ». Бурцев родился в Череповце, где и начал развивать медиахолдинг «Форвард медиа». Эта компания никак не связана с издательским домом Forward Media Group (ранее известным как ИД «ОВА-пресс»), который возглавляет бывшая жена бизнесмена Олега Дерипаски Полина. По собственным данным, «Форвард медиа» Бурцева выпускает более 50 печатных и электронных СМИ в 31 городе России и в Белоруссии. Общий тираж издаваемых холдингом печатных СМИ превышает 1 млн экземпляров в неделю, а трафик сайтов составляет около 5 млн уникальных пользователей ежемесячно. Среди партнеров «Форвард медиа» такие издания, как «Антенна-Телесемь» (27 регионов), «Комсомольская правда» (12 регионов), «Аргументы и факты» (2 региона), а также более десяти локальных брендов печатных СМИ и городских сайтов.

«Комсомольская правда» выпускает пять печатных изданий, включая одноименную ежедневную газету и еженедельник, а также журнал «Телепрограмма». Медиагруппе принадлежит радиостанция «Комсомольская правда». По собственным данным, совокупная аудитория печатных изданий холдинга составляет 8,9 млн человек в неделю в России и за рубежом. Сайт kp.ru посещают 70,7 млн уникальных пользователей в месяц, аудитория радиостанции — 3,5 млн слушателей в неделю по России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных