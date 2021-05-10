«Комсомольская правда» продала «Экспресс газету»

В сообщении kp.ru Бурцев назван крупным издателем, «под чьим контролем находится несколько десятков российских СМИ». Бурцев родился в Череповце, где и начал развивать медиахолдинг «Форвард медиа». Эта компания никак не связана с издательским домом Forward Media Group (ранее известным как ИД «ОВА-пресс»), который возглавляет бывшая жена бизнесмена Олега Дерипаски Полина. По собственным данным, «Форвард медиа» Бурцева выпускает более 50 печатных и электронных СМИ в 31 городе России и в Белоруссии. Общий тираж издаваемых холдингом печатных СМИ превышает 1 млн экземпляров в неделю, а трафик сайтов составляет около 5 млн уникальных пользователей ежемесячно. Среди партнеров «Форвард медиа» такие издания, как «Антенна-Телесемь» (27 регионов), «Комсомольская правда» (12 регионов), «Аргументы и факты» (2 региона), а также более десяти локальных брендов печатных СМИ и городских сайтов.