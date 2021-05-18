Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и Netflix

Представляющая их интересы Ассоциация интернет-видео считает необходимым включить сервис в реестр Роскомнадзора
Мария Истомина
Unsplash

Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры – ivi, Okko, Megogo и т. д., – обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix. Участники АИВ считают, что «русский Netflix» уже посещает более 100 000 пользователей в день, а значит, он должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов. Это следует из открытого письма ассоциации. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность письма подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин.

Иностранные видеосервисы, оказывающие сейчас услуги на российском рынке, не включены в соответствующий реестр Роскомнадзора, который был создан в декабре 2020 г., «и по этой причине не исполняют требования законодательства, предъявляемые к их владельцам», указано в письме. По словам Бырдина, АИВ ранее уже направляла аналогичное обращение в Роскомнадзор в отношении не только Netflix, но и сервисов Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, но получила «лишь формальный ответ». На вечер 18 мая ни один из указанных сервисов так и не был внесен в реестр, убедился корреспондент «Ведомостей».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных