Российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и Netflix

Российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и NetflixПредставляющая их интересы Ассоциация интернет-видео считает необходимым включить сервис в реестр Роскомнадзора
Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры – ivi, Okko, Megogo и т. д., – обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix. Участники АИВ считают, что «русский Netflix» уже посещает более 100 000 пользователей в день, а значит, он должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов. Это следует из открытого письма ассоциации. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность письма подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин.
Иностранные видеосервисы, оказывающие сейчас услуги на российском рынке, не включены в соответствующий реестр Роскомнадзора, который был создан в декабре 2020 г., «и по этой причине не исполняют требования законодательства, предъявляемые к их владельцам», указано в письме. По словам Бырдина, АИВ ранее уже направляла аналогичное обращение в Роскомнадзор в отношении не только Netflix, но и сервисов Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, но получила «лишь формальный ответ». На вечер 18 мая ни один из указанных сервисов так и не был внесен в реестр, убедился корреспондент «Ведомостей».