Российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и Netflix

Иностранные видеосервисы, оказывающие сейчас услуги на российском рынке, не включены в соответствующий реестр Роскомнадзора, который был создан в декабре 2020 г., «и по этой причине не исполняют требования законодательства, предъявляемые к их владельцам», указано в письме. По словам Бырдина, АИВ ранее уже направляла аналогичное обращение в Роскомнадзор в отношении не только Netflix, но и сервисов Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, но получила «лишь формальный ответ». На вечер 18 мая ни один из указанных сервисов так и не был внесен в реестр, убедился корреспондент «Ведомостей».