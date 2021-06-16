Veon купил рекламно-технологическую платформу ОТМ

Veon купил рекламно-технологическую платформу ОТМСумму сделки оценивают в 1,3 млрд руб.
Группа Veon (владеет «Вымпелкомом», который работает под брендом «Билайн») приобрела мажоритарную долю в российской группе OTM, владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, рассказал «Ведомостям» представитель сотового оператора и подтвердил основатель и совладелец ОТМ Дмитрий Лазарев.
Объектом сделки стали 60% долей ООО «Программатик холдинг» – головной структуры группы ОТМ, знает источник «Ведомостей», информированный о сделке.
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