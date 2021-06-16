Veon купил рекламно-технологическую платформу ОТМ

Группа Veon (владеет «Вымпелкомом», который работает под брендом «Билайн») приобрела мажоритарную долю в российской группе OTM, владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, рассказал «Ведомостям» представитель сотового оператора и подтвердил основатель и совладелец ОТМ Дмитрий Лазарев.