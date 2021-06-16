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Veon купил рекламно-технологическую платформу ОТМ

Сумму сделки оценивают в 1,3 млрд руб.
Тимур Бордюг
В «Вымпелкоме» группу ОТМ называют крупным независимым игроком рынка рекламных технологий (adtech) /Максим Стулов / Ведомости

Группа Veon (владеет «Вымпелкомом», который работает под брендом «Билайн») приобрела мажоритарную долю в российской группе OTM, владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, рассказал «Ведомостям» представитель сотового оператора и подтвердил основатель и совладелец ОТМ Дмитрий Лазарев.

Объектом сделки стали 60% долей ООО «Программатик холдинг» – головной структуры группы ОТМ, знает источник «Ведомостей», информированный о сделке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных