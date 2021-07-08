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Продюсер фильма «Миллиард» будет снимать сериалы и кинокартины для ivi

Видеосервис видит в киноаудитории потенциал для роста своих доходов
Мария Истомина
Первым originals-фильмом ivi в рамках контракта с Масловым станет комедия /Getty Images

Видеосервис ivi заключил сделку first look deal (дает приоритетное право отбора проектов) с продюсером Владимиром Масловым, сообщили «Ведомостям» в ivi и подтвердил Маслов. Контракт двухлетний. Согласно его условиям Маслов должен будет представить ivi 20 разработок проектов – сериалов и фильмов, рассказал директор департамента производства оригинального контента ivi Originals Вадим Соколовский. 

Кроме того, Маслов станет продюсером шести отобранных ivi проектов, снимать их будет компания «Зум продакшн», совладельцем которой является Маслов (33,33% – данные «СПАРК-Интерфакса»). В случае если количество отобранных проектов будет больше чем шесть, решение по срокам их производства будет приниматься в каждом случае отдельно, пояснил Соколовский. Другие параметры сделки стороны не раскрыли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных