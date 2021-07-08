Продюсер фильма «Миллиард» будет снимать сериалы и кинокартины для ivi

Продюсер фильма «Миллиард» будет снимать сериалы и кинокартины для iviВидеосервис видит в киноаудитории потенциал для роста своих доходов
Видеосервис ivi заключил сделку first look deal (дает приоритетное право отбора проектов) с продюсером Владимиром Масловым, сообщили «Ведомостям» в ivi и подтвердил Маслов. Контракт двухлетний. Согласно его условиям Маслов должен будет представить ivi 20 разработок проектов – сериалов и фильмов, рассказал директор департамента производства оригинального контента ivi Originals Вадим Соколовский.
Кроме того, Маслов станет продюсером шести отобранных ivi проектов, снимать их будет компания «Зум продакшн», совладельцем которой является Маслов (33,33% – данные «СПАРК-Интерфакса»). В случае если количество отобранных проектов будет больше чем шесть, решение по срокам их производства будет приниматься в каждом случае отдельно, пояснил Соколовский. Другие параметры сделки стороны не раскрыли.