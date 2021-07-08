Продюсер фильма «Миллиард» будет снимать сериалы и кинокартины для ivi

Кроме того, Маслов станет продюсером шести отобранных ivi проектов, снимать их будет компания «Зум продакшн», совладельцем которой является Маслов (33,33% – данные «СПАРК-Интерфакса»). В случае если количество отобранных проектов будет больше чем шесть, решение по срокам их производства будет приниматься в каждом случае отдельно, пояснил Соколовский. Другие параметры сделки стороны не раскрыли.