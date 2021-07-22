Крупнейший в России кинопрокатчик создает систему производства фильмов«Централ партнершип» намерена выпускать как сопродюсер больше разножанровых кинокартин
Компания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») активизировала деятельность по заключению контрактов с производителями киноконтента. В конце мая ЦПШ договорилась о совместном производстве фильмов с создателем приключенческой драмы «Серебряные коньки» – компанией «Кинослово» Петра Анурова. И сейчас договорилась о партнерстве с кинокомпанией QS Films и продюсерским центром «Горад», рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин.
Основатель QS Films Иван Капитонов подтвердил «Ведомостям» информацию о сделке, отметив, что компании ранее уже неоднократно сотрудничали – ЦПШ в том числе была дистрибутором в России и мире фильма «Русалка. Озеро мертвых». Этот хоррор вышел в российский прокат в июле 2018 г. Кассовые сборы киноленты в России составили 100,9 млн руб. (данные ЕАИС государственного Фонда кино), за рубежом – $4,7 млн (данные ЦПШ). Продюсерский центр «Горад» известен по кинофраншизе «8 первых свиданий» с Владимиром Зеленским в одной из главных ролей и по сериалу «Улетный экипаж» для СТС. Сооснователь «Горад» Андрей Радько также подтвердил «Ведомостям» заключение сделки с ЦПШ.
ЦПШ – крупнейший кинопрокатчик российского кино с 2016 г., а по итогам 2020 г. стала еще и крупнейшим кинодистрибутором в России. До этого бессменным лидером с 2011 г. было СП студий The Walt Disney и Sony Pictures. Исторически компания сотрудничает с российскими мейджорами – студией «Три Тэ» Никиты Михалкова и продюсерской компанией Yellow, Black & White, которая известна как создатель самого кассового российского фильма «Холоп» (более 3 млрд руб. – данные ЕАИС государственного Фонда кино) и кинофраншизы «Последний богатырь». Кроме того, ЦПШ входит в число кинокомпаний – лидеров Фонда кино (что дает приоритетное право на получение госсубсидий. – «Ведомости»). Компания и ранее инвестировала в кино, но точечно, а контракты заключала под конкретные проекты. В частности, ЦПШ была соинвестором фильмов «Движение вверх» (кассовые сборы – 2,9 млрд руб.) и «Холоп».
В рамках сделки first look deal QS Films и «Горад» на протяжении двух лет должны будут приоритетно представлять ЦПШ проекты для производства. А после отбора – произвести по четыре проекта в год каждая. По словам Верещагина, ЦПШ будет сопродюсировать и выпускать эти проекты в прокат, если это будет кинофильм, и дистрибутировать на видеосервисы – российские или зарубежные – в случае с сериалами. До этого компания, как отметил гендиректор ЦПШ, не финансировала производство сериалов.
С 2018 г. российские видеосервисы начали выпускать оригинальные проекты для того, чтобы привлекать подписчиков. И они готовы за это платить: в 2020 г. совокупная выручка российских видеосервисов выросла на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг».
Стоимость эпизода сериала для интернет-платформ сейчас на 20–30% выше по сравнению с телевидением, в некоторых случаях она может быть выше и в разы, рассказывали «Ведомостям» продюсеры и топ-менеджеры медиакомпаний и онлайн-кинотеатров. В среднем, по их словам, вилка цены за один эпизод сериала для видеосервисов – от 14 млн до 25 млн руб.
«Растущий спрос со стороны видеоплатформ, с одной стороны, сделал производство сериалов интересным для соинвестирования. И потенциально это направление может существенно увеличить выручку компании, – говорит Верещагин. – С другой – из-за высокого спроса на сериалы некоторые кинокомпании («Марс медиа», Hype Film. – «Ведомости») активно включились в их производство, что в перспективе может создать дефицит фильмов для кинопроката».
Для того чтобы этого избежать, ЦПШ, по словам Верещагина, создает «экосистему производства фильмов» и планирует выпускать больше разножанровых кинолент. Этим и обусловлен выбор кинокомпаний-партнеров: «В сотрудничестве с «Кинословом» планируется создавать большие зрительские кинокартины, с QS Films и «Горад» – жанровые киноленты – триллеры, хорроры, комедии».
Подписывая с кинокомпаниями эксклюзивные контракты или заключая сделки first look deal, ЦПШ не только увеличивает портфель своих кинопроектов, но закрепляет за собой партнера, закрывая тем самым риски возникновения дефицита качественного контента, считает гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов: «А учитывая компетенции ЦПШ, компания способна отобрать лучшие кинокомпании для сотрудничества и сделать совместные проекты событиями и гарантировать им первые строчки по сборам».
Текущие тенденции на рынке, вынуждающие дистрибуторов заключать подобные сделки, вызваны не столько «сериализацией» контента, сколько тем, что количество «показчиков» увеличилось (в первую очередь за счет интернет-платформ), а проверенных производителей кинофильмов больше не стало, говорит гендиректор «Эстимейт компани» Мария Вогт. Кроме того, по ее словам, пандемия и уменьшение госфинансирования кинопроектов в 2021 г. неизбежно повлекут за собой сокращение на российском рынке большого событийного отечественного кино: «А именно такие проекты драйвят индустрию. И за их производителей идет борьба. Однако так или иначе спрос на качественный контент должен будет стимулировать появление новых игроков».