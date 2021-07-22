Крупнейший в России кинопрокатчик создает систему производства фильмов

ЦПШ – крупнейший кинопрокатчик российского кино с 2016 г., а по итогам 2020 г. стала еще и крупнейшим кинодистрибутором в России. До этого бессменным лидером с 2011 г. было СП студий The Walt Disney и Sony Pictures. Исторически компания сотрудничает с российскими мейджорами – студией «Три Тэ» Никиты Михалкова и продюсерской компанией Yellow, Black & White, которая известна как создатель самого кассового российского фильма «Холоп» (более 3 млрд руб. – данные ЕАИС государственного Фонда кино) и кинофраншизы «Последний богатырь». Кроме того, ЦПШ входит в число кинокомпаний – лидеров Фонда кино (что дает приоритетное право на получение госсубсидий. – «Ведомости»). Компания и ранее инвестировала в кино, но точечно, а контракты заключала под конкретные проекты. В частности, ЦПШ была соинвестором фильмов «Движение вверх» (кассовые сборы – 2,9 млрд руб.) и «Холоп».