Новые проекты Yellow, Black & White снова будут выходить на СТС

Новые проекты Yellow, Black & White снова будут выходить на СТСС 2018 года студия снимала сериалы для конкурирующего холдинга «Газпром-медиа»
Канал СТС (входит в холдинг «СТС Медиа») и продюсерская студия Yellow, Black & White (YBW) возобновляют сотрудничество. В августе в эфире этого вещателя стартует показ сериала «Гранд», рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом переговоров. Создатели этого проекта – YBW, Keystone Production (снимали совместно 1-2-й сезоны сериала) и Start Stidio (5-й сезон).
Планируется, что сначала на СТС выйдут четыре сезона «Гранда», а в сентябре состоится телепремьера пятого (уже начал выходить на видеосервисе Start в июле), знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с условиями контракта. Права на первые четыре сезона «Гранда» – у «Газпром-медиа» (ГПМ). О показе этого проекта на СТС конкурирующие холдинги договаривались между собой, уверяет один из источников. По его словам, предметом сделки является один показ четырех сезонов «Гранд» в эфире СТС. Информацию о сделке по пятому сезону он уточнить не смог.
Непосредственно с Yellow, Black & White, как знает третий собеседник «Ведомостей», СТС обсуждает уже новые проекты, которые канал вместе с продюсерской студией планирует произвести в следующем году. Представитель «СТС Медиа» отказался от комментариев, так же поступили в Yellow, Black & White и в ГПМ.
YBW долгие годы была основным поставщиком контента для СТС. Проекты студии пользовались популярностью у зрителей этого вещателя. К примеру, средняя доля всех серий «Отеля «Элеон», вышедших в 2016-2017 гг., по данным исследовательской компании Mediascope, составила среди зрителей 10-45 лет (целевая аудитория вещателя) 13,9% (от числа находившихся в этот момент телезрителей). Это на несколько процентных пунктов выше, чем среднесуточная доля всего канала у той же целевой аудитории за указанный период.
Но в 2017 г. ГПМ, конкурирующий с «СТС Медиа», привлек основателей и генеральных продюсеров YBW – Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Алексея Троцюка и Дениса Жалинского – для запуска нового телеканала «Супер» (с 1 января этого года переименован в «Субботу»). Он начал вещание в январе 2018 г., с этого момента генеральные продюсеры YBW стали сотрудничать с ГПМ на эксклюзивной основе. Изначально предполагалось, что основу программной сетки «Супера» составит библиотека YBW, в том числе популярные сериалы, выходившие до этого на СТС (например, «Кухня» и «Отель «Элеон»). Но «СТС медиа» удалось настоять на сохранении библиотеки YBW за своим каналом. ГПМ также стал совладельцем видеосервиса Start (26%), запущенного основателями YBW.
В октябре 2020 г. стало известно, что генпродюсеры YBW больше не будут управлять «Супером», а сам он изменит концепцию. Месяц спустя ГПМ продал свою долю в Start. Новым совладельцем сервиса стал «Мегафон», к концу 2020 г. он консолидировал 50% компании.
В интервью «Ведомостям» в апреле этого года Эдуард Илоян рассказал, что у генпродюсеров YBM уже нет эксклюзивных обязательств перед ГПМ, а на проекты Start больше не распространяется принцип first look deal: «Теперь у нас (с ГПМ. – «Ведомости») свободные рыночные отношения».
Какую аудиторию привлек «Гранд»
«Гранд» – продолжение популярного сериала «Отель «Элеон», спин-оффа «Кухни». Это единственный проект «вселенной» «Кухни», который транслировался не в эфире СТС. Его показывал канал «Супер». Успехом у зрителей пользовался второй сезон проекта, следует из данных Mediascope. Средняя доля 22 эпизодов этого сериала, показанных на «Супере» в марте — апреле 2019 г., составила среди зрителей 14-44 лет (ЦА канала) 1,51%. Средняя доля всех серий четырех сезонов «Гранд», вышедших на «Супере» в сентябре 2018 г. – декабре 2020 г., равнялась 0,91%. Аналогичный показатель самого вещателя за указанный период – 0,99%.