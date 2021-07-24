Новые проекты Yellow, Black & White снова будут выходить на СТС

Но в 2017 г. ГПМ, конкурирующий с «СТС Медиа», привлек основателей и генеральных продюсеров YBW – Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Алексея Троцюка и Дениса Жалинского – для запуска нового телеканала «Супер» (с 1 января этого года переименован в «Субботу»). Он начал вещание в январе 2018 г., с этого момента генеральные продюсеры YBW стали сотрудничать с ГПМ на эксклюзивной основе. Изначально предполагалось, что основу программной сетки «Супера» составит библиотека YBW, в том числе популярные сериалы, выходившие до этого на СТС (например, «Кухня» и «Отель «Элеон»). Но «СТС медиа» удалось настоять на сохранении библиотеки YBW за своим каналом. ГПМ также стал совладельцем видеосервиса Start (26%), запущенного основателями YBW.