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Видеосервис «Яндекса» вошел в топ-3 игроков по выручке

Принадлежащий «Сберу» онлайн-кинотеатр Okko снизил выручку на растущем рынке
Мария Истомина
Падение интереса к Оkko могло стать следствием недоработок в контентной стратегии видеосервиса /Максим Стулов / Ведомости

Совокупная выручка российских видеосервисов в январе – июне 2021 г. выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. до 18,3 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Темпы роста снизились, если сравнивать с показателем всего 2020 года, когда рынок видеосервисов увеличился на рекордные 66%. А его участники стали очевидными бенефициарами режима самоизоляции и удаленного формата работы во время пандемии.

Интерес пользователей к платному контенту продолжает расти: доходы, полученные в январе – июне 2021 г. от их платежей, составили 16,3 млрд руб., или 89% совокупной выручки видеосервисов. В 2020 г. этот показатель был равен 82%. Основной драйвер – подписка, которая принесла участникам рынка 80% от всех доходов. Количество подписчиков за указанный период, как отмечают в «ТМТ консалтинге», увеличилось на 17% и составило 9,4 млн человек. За первое полугодие 2021 г. реклама принесла видеосервисам 2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных