Видеосервис «Яндекса» вошел в топ-3 игроков по выручке

Видеосервис «Яндекса» вошел в топ-3 игроков по выручкеПринадлежащий «Сберу» онлайн-кинотеатр Okko снизил выручку на растущем рынке
Совокупная выручка российских видеосервисов в январе – июне 2021 г. выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. до 18,3 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Темпы роста снизились, если сравнивать с показателем всего 2020 года, когда рынок видеосервисов увеличился на рекордные 66%. А его участники стали очевидными бенефициарами режима самоизоляции и удаленного формата работы во время пандемии.
Интерес пользователей к платному контенту продолжает расти: доходы, полученные в январе – июне 2021 г. от их платежей, составили 16,3 млрд руб., или 89% совокупной выручки видеосервисов. В 2020 г. этот показатель был равен 82%. Основной драйвер – подписка, которая принесла участникам рынка 80% от всех доходов. Количество подписчиков за указанный период, как отмечают в «ТМТ консалтинге», увеличилось на 17% и составило 9,4 млн человек. За первое полугодие 2021 г. реклама принесла видеосервисам 2 млрд руб.