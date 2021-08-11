Видеосервис «Яндекса» вошел в топ-3 игроков по выручке

Совокупная выручка российских видеосервисов в январе – июне 2021 г. выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. до 18,3 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Темпы роста снизились, если сравнивать с показателем всего 2020 года, когда рынок видеосервисов увеличился на рекордные 66%. А его участники стали очевидными бенефициарами режима самоизоляции и удаленного формата работы во время пандемии.