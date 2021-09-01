Российские компании подпишут хартию по защите детей в интернете

Российские компании подпишут хартию по защите детей в интернетеСреди подписантов – «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и НМГ
Крупнейшие российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете, об этом рассказали «Ведомостям» источники в нескольких компаниях, подтвердили собеседник, близкий к администрации президента (АП), и федеральный чиновник. Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа», утверждают собеседник «Ведомостей» в компании-подписанте и источник, близкий к АП. Ожидается, что к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы, знают два собеседника «Ведомостей».
«Ведомости» ознакомились с копией документа. В нем говорится о важности объединения усилий для развития и гармоничного воспитания детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде. Соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и т. д. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей» в одной из компаний-подписантов, речь идет в том числе о различных сервисах по родительскому контролю.