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Российские компании подпишут хартию по защите детей в интернете

Среди подписантов – «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и НМГ
Марина Бочкарева Елена Мухаметшина Мария Истомина
Самое главное отличие хартии – создание таких механизмов саморегулирования, которые перенесут бремя контроля с государства на участников рынка /Thomas Eisenhuth / DPA / TASS

Крупнейшие российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете, об этом рассказали «Ведомостям» источники в нескольких компаниях, подтвердили собеседник, близкий к администрации президента (АП), и федеральный чиновник. Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа», утверждают собеседник «Ведомостей» в компании-подписанте и источник, близкий к АП. Ожидается, что к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы, знают два собеседника «Ведомостей».

«Ведомости» ознакомились с копией документа. В нем говорится о важности объединения усилий для развития и гармоничного воспитания детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде. Соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и т. д. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей» в одной из компаний-подписантов, речь идет в том числе о различных сервисах по родительскому контролю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных