Российские компании подпишут хартию по защите детей в интернете

«Ведомости» ознакомились с копией документа. В нем говорится о важности объединения усилий для развития и гармоничного воспитания детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде. Соглашение включает в себя 10 пунктов. В частности, подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и т. д. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей» в одной из компаний-подписантов, речь идет в том числе о различных сервисах по родительскому контролю.