Данила Козловский будет снимать сериалы для Start

Данила Козловский будет снимать сериалы для StartВидеосервис и принадлежащая известному актеру и кинопродюсеру студия стали партнерами
Видеосервис Start заключил стратегическое партнерство со студией «ДК интертеймент» Данилы Козловского, сообщили «Ведомостям» стороны соглашения. Условия контракта предполагают эксклюзивную премьеру на видеосервисе сериала «Карамора», которая состоится в начале 2022 г. На другие проекты «ДК интертеймент» будет распространяться first look deal, что подразумевает, что Start первым сможет отбирать их. Срок контракта – до конца 2023 г. с возможностью пролонгации. Финансовые условия сотрудничества и детали по другим проектам стороны не раскрыли.
Козловский – не только известный актер, но также успешный режиссер и продюсер, создающий качественные проекты, как фильмы «Тренер» и «Чернобыль», интересные зрителю, говорит исполнительный директор фонда развития кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев.
Спортивная драма «Тренер», в которой Козловский не только выступил в качестве продюсера и режиссера, но и исполнил главную роль, окупилась в прокате. Премьера «Тренера» состоялась в апреле 2018 г., при производственном бюджете в 390,2 млн руб. кассовые сборы этого фильма, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, составили 820,5 млн руб. (фильм считается коммерчески успешным, если его кассовые сборы в 2 раза больше производственного бюджета).
Кассовые сборы исторической драмы «Чернобыль» (Козловский также стал его продюсером и режиссером), вышедшей в апреле этого года в ситуации, когда в кинотеатрах действовали ограничения на посещение (к примеру, в Москве разрешенная заполняемость зала – 50%), оказались более скромными – 376,4 млн руб. (производственный бюджет – 689 млн руб., по данным ЕАИС). В июне права на показ «Чернобыля» купил мировой стриминговый гигант Netflix, сумма сделки не раскрывалась.
«Карамора» – первый сериал Козловского, обратил внимание генпродюсер и сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян. Но он уверен, что «Карамора» станет одним из самых интересных и обсуждаемых проектов Start и всей индустрии.
Видеосервисы, подобные Start, активно производят оригинальные проекты – сериалы и фильмы – с 2018 г. По последним данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», Start с долей рынка 6,8% занял пятую позицию среди крупнейших видеосервисов, лидер рынка – ivi (29%).
Выпуская оригинальные сериалы и фильмы, видеосервисы пытаются не только привлечь, но и удержать зрителей, сделав их своими подписчиками. В результате возросшего спроса на контент и тех, кто его производит, на медиарынке рынке все чаще стали заключаться контракты с ключевыми кино- и продюсерскими компаниями.
Только за это лето подобных сделок было совершено порядка 10. Большая часть из них пришлась на ivi, а в числе тех, кого подписал этот онлайн-кинотеатр, продюсерская компания «Среда» (телесериалы «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер» и сериалы для онлайн-платформ «Последний министр», «Пищеблок»), создатель фильмов Кирилла Серебренникова кинокомпания Hype Film, а также производитель праймового контента для федерального ТВ продюсерская компания Star Media.
В случае с «Караморой» у Start есть партнер: проект создается при поддержке фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича. Изначально этот триллер, повествующий об альтернативной истории предреволюционной Российской империи, задумывался его создателями как полнометражный фильм, состоящий из трех эпизодов, и восьмисерийный сериал, говорит Малышев: «Планировалось, что сначала этот проект покажут кинотеатры, после чего он выйдет уже на онлайн-платформах. Но из-за конъюнктуры рынка кинопроката (по итогам 2020 г. кассовые сборы российских кинотеатров снизились на 58,8%, по данным государственного Фонда кино. – «Ведомости») было принято решение выходить эксклюзивно онлайн».
Учитывая дефицит талантов и усиливающуюся борьбу за них со стороны медиахолдингов и больших интернет-платформ, «контракт с Козловским выглядит достойным активом», считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Козловский – востребованный актер, который очень хорошо вник во все бизнес-процессы, что случается не столь часто. И чем дальше, тем больше занимается продюсированием и режиссурой. Причем практически все его проекты (при должной маркетинговой поддержке) не проходят незамеченными. Поэтому это логичный шаг со стороны Start, который специализируется на качественном русскоязычном контенте». Малышев согласен, что сотрудничество Start и Козловского – «это win-win сделка».