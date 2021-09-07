Данила Козловский будет снимать сериалы для Start

Учитывая дефицит талантов и усиливающуюся борьбу за них со стороны медиахолдингов и больших интернет-платформ, «контракт с Козловским выглядит достойным активом», считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Козловский – востребованный актер, который очень хорошо вник во все бизнес-процессы, что случается не столь часто. И чем дальше, тем больше занимается продюсированием и режиссурой. Причем практически все его проекты (при должной маркетинговой поддержке) не проходят незамеченными. Поэтому это логичный шаг со стороны Start, который специализируется на качественном русскоязычном контенте». Малышев согласен, что сотрудничество Start и Козловского – «это win-win сделка».