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Кинотеатры попросили Мишустина продлить льготы по кредитам

В 2021 году индустрия недополучит четверть выручки, или порядка 15 млрд рублей
Мария Истомина Алексей Стрельников Екатерина Литова Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) 8 сентября направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пролонгировать еще на год программу ФОТ 3.0, которая предусматривает льготное кредитование бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил председатель совета АВК Олег Березин.

Программа льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 по ставке 3% запустилась 9 марта этого года. Претендовать на участие в ней могли предприятия из официального перечня пострадавших отраслей, ранее уже получавшие займы по аналогичной программе ФОТ 2.0 (действовала с июня 2020 г. по апрель 2021 г.). Кредиты выдавались до 1 июля, максимальный размер рассчитывался из численности работников заемщика, умноженной на МРОТ (12 792 руб.) и на срок 12 месяцев. Но в любом случае размер ссуды не мог превышать 500 млн руб. Ключевое условие программы – предприятие должно в течение всего срока действия кредита сохранять 90% численности работников. Тогда ставка по кредиту составляла 3%. Если же условие нарушалось, банк делал ставку рыночной (иногда она достигала 20%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных