Кинотеатры попросили Мишустина продлить льготы по кредитам

Программа льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 по ставке 3% запустилась 9 марта этого года. Претендовать на участие в ней могли предприятия из официального перечня пострадавших отраслей, ранее уже получавшие займы по аналогичной программе ФОТ 2.0 (действовала с июня 2020 г. по апрель 2021 г.). Кредиты выдавались до 1 июля, максимальный размер рассчитывался из численности работников заемщика, умноженной на МРОТ (12 792 руб.) и на срок 12 месяцев. Но в любом случае размер ссуды не мог превышать 500 млн руб. Ключевое условие программы – предприятие должно в течение всего срока действия кредита сохранять 90% численности работников. Тогда ставка по кредиту составляла 3%. Если же условие нарушалось, банк делал ставку рыночной (иногда она достигала 20%).