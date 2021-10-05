В ресторанах и торговых залах зазвучит реклама«Сбер.Звук» предложит заведениям размещать в фоновой музыке рекламные блоки
Аудиостриминговый сервис «Сбер.Звук.Бизнес» (входит в «Сбер.Звук») будет делиться доходами от рекламы с ресторанами и магазинами, которые согласятся транслировать подобранную сервисом музыку и рекламные блоки в ней, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Сбер.Звука» Михаил Ильичев. Заведения смогут не только не платить за подписку, но в зависимости от объема размещаемой рекламы еще и зарабатывать на ней, пояснил «Ведомостям» гендиректор «Сбер.Звук.Бизнеса» Виктор Христенко, уточнив, что эта опция будет доступна для компаний с ноября. Какую долю от рекламных доходов сервис будет готов отдать партнерам, Христенко не раскрыл.
Рынок аудиостриминга для бизнеса в России в 2020 г. «Сбер.Звук» оценивает более чем в 4,5 млрд руб., порядка 1 млрд руб. из которых приходится на выручку стриминговых сервисов для бизнеса, а львиную долю сейчас формируют отчисления в РАО и ВОИС. Эти ОКУПы (организации коллективного управления правами) собирают вознаграждения с заведений за публичное исполнение музыки в интересах правообладателей. Их в том числе платят и стриминговые сервисы для бизнеса в случае использования произведений из каталогов РАО и ВОИС. Другие стриминговые аудиосервисы для бизнеса – «Фонмикс», «Бубука», «Музкафе» и др.