В ресторанах и торговых залах зазвучит реклама

Рынок аудиостриминга для бизнеса в России в 2020 г. «Сбер.Звук» оценивает более чем в 4,5 млрд руб., порядка 1 млрд руб. из которых приходится на выручку стриминговых сервисов для бизнеса, а львиную долю сейчас формируют отчисления в РАО и ВОИС. Эти ОКУПы (организации коллективного управления правами) собирают вознаграждения с заведений за публичное исполнение музыки в интересах правообладателей. Их в том числе платят и стриминговые сервисы для бизнеса в случае использования произведений из каталогов РАО и ВОИС. Другие стриминговые аудиосервисы для бизнеса – «Фонмикс», «Бубука», «Музкафе» и др.