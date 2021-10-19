НМГ и «Ростелеком» готовят запуск спортивных телеканалов

НМГ и «Ростелеком» готовят запуск спортивных телеканаловИх «дочка» получила лицензии на запуск каналов «Гоооол!», «НХЛ ТВ», VS-Versus и StreamCamp
«Национальная медиа группа» (НМГ) и «Ростелеком» готовят к запуску целый пакет неэфирных спортивных телеканалов: с начала года дочерняя структура двух холдингов получила лицензии Роскомнадзора на запуск четырех каналов: «Гоооол!», «НХЛ ТВ», VS-Versus и StreamCamp, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. О планах усиления спортивного вещания НМГ и «Ростелекомом» также знают собеседники на рынке неэфирного телевидения.
Документы на получение лицензий для запуска новых телеканалов поступили в Роскомнадзор от компании «Медиа телеком». Паритетными владельцами этой структуры являются «Национальная медиа группа» и «Ростелеком», компания объединяет неэфирные телеканалы партнеров, самый известный из которых UFC TV. В апреле «Медиа телеком» направил документы о запуске телеканала «НХЛ ТВ», в августе – телеканала «Гоооол!», осенью регулятор зарегистрировал телеканалы StreamCamp и VS-Versus, уточнил представитель Роскомнадзора.