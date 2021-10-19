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НМГ и «Ростелеком» готовят запуск спортивных телеканалов

Их «дочка» получила лицензии на запуск каналов «Гоооол!», «НХЛ ТВ», VS-Versus и StreamCamp
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Все регистрируемые телеканалы будут доступны по всей территории страны с непрерывным вещанием / Jeff Haynes / Reuters

«Национальная медиа группа» (НМГ) и «Ростелеком» готовят к запуску целый пакет неэфирных спортивных телеканалов: с начала года дочерняя структура двух холдингов получила лицензии Роскомнадзора на запуск четырех каналов: «Гоооол!», «НХЛ ТВ», VS-Versus и StreamCamp, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. О планах усиления спортивного вещания НМГ и «Ростелекомом» также знают собеседники на рынке неэфирного телевидения.

Документы на получение лицензий для запуска новых телеканалов поступили в Роскомнадзор от компании «Медиа телеком». Паритетными владельцами этой структуры являются «Национальная медиа группа» и «Ростелеком», компания объединяет неэфирные телеканалы партнеров, самый известный из которых UFC TV. В апреле «Медиа телеком» направил документы о запуске телеканала «НХЛ ТВ», в августе – телеканала «Гоооол!», осенью регулятор зарегистрировал телеканалы StreamCamp и VS-Versus, уточнил представитель Роскомнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных