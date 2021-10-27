Блогеры заработают в 2021 году до 18 млрд рублей

Блогеры заработают в 2021 году до 18 млрд рублейРынок инфлюенс-маркетинга вырос вдвое с начала пандемии
«По итогам 2021 г. мы прогнозируем рост рынка инфлюенс-маркетинга более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2019 г. – до 16,5–18,5 млрд руб.», – сообщил «Ведомостям» Антон Петухов, председатель комитета IAB Russia по сегменту инфлюенс-маркетинга. Он добавил, что по сравнению с показателями 2020 г., когда IAB Russia оценивала рынок в 11,1 млрд руб., рынок вырастет на 50–70%. Заработки наиболее известных блогеров и инфлюенсеров могут превышать 2 млн руб. только на одной платформе.
Для потребителей моложе 40 лет соцсети являются одним из основных каналов получения новой информации, отмечает директор управления Deloitte по рискам в области рекламы и медиа Виолета Родионова. У молодых людей до 19 лет этот канал даже превышает живое общение. Свыше 70% респондентов 14–19 лет отмечают, что постоянно или часто потребляют пользовательский контент.