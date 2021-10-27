Блогеры заработают в 2021 году до 18 млрд рублей

«По итогам 2021 г. мы прогнозируем рост рынка инфлюенс-маркетинга более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2019 г. – до 16,5–18,5 млрд руб.», – сообщил «Ведомостям» Антон Петухов, председатель комитета IAB Russia по сегменту инфлюенс-маркетинга. Он добавил, что по сравнению с показателями 2020 г., когда IAB Russia оценивала рынок в 11,1 млрд руб., рынок вырастет на 50–70%. Заработки наиболее известных блогеров и инфлюенсеров могут превышать 2 млн руб. только на одной платформе.