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Блогеры заработают в 2021 году до 18 млрд рублей

Рынок инфлюенс-маркетинга вырос вдвое с начала пандемии
Марина Тюняева (Бочкарёва)
По данным партнерской сети Admitad Affiliate, общий объем покупок, которые совершили пользователи, перешедшие на сайты рекламодателей со страниц популярных блогеров и инфлюенсеров, за первую половину 2021 г. составил порядка 85 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

«По итогам 2021 г. мы прогнозируем рост рынка инфлюенс-маркетинга более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2019 г. – до 16,5–18,5 млрд руб.», – сообщил «Ведомостям» Антон Петухов, председатель комитета IAB Russia по сегменту инфлюенс-маркетинга. Он добавил, что по сравнению с показателями 2020 г., когда IAB Russia оценивала рынок в 11,1 млрд руб., рынок вырастет на 50–70%. Заработки наиболее известных блогеров и инфлюенсеров могут превышать 2 млн руб. только на одной платформе.

Для потребителей моложе 40 лет соцсети являются одним из основных каналов получения новой информации, отмечает директор управления Deloitte по рискам в области рекламы и медиа Виолета Родионова. У молодых людей до 19 лет этот канал даже превышает живое общение. Свыше 70% респондентов 14–19 лет отмечают, что постоянно или часто потребляют пользовательский контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных