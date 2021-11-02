Netflix выходит на рынок компьютерных игр

Netflix выходит на рынок компьютерных игрХотя 54% россиян играют в видеоигры, эсперты не верят в быстрый успех проекта
Стриминговая платформа объявила о выходе на рынок онлайн-игр. Примеру Netflix могут последовать и другие видеосервисы, но привлечь аудиторию геймеров сервису будет непросто.
Netflix представила пять игр, которые со 2 ноября доступны пользователям платформы на мобильных устройствах, сообщила корпорация.
«С сегодняшнего дня подписчики во всем мире получат доступ к пяти мобильным играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up», – отметил Майк Верду, вице-президент Netfliх по разработке игр, слова которого приводит пресс-служба Netflix. Он добавил, что корпорация рассчитывает создать библиотеку игр различных направленностей.
Для создания всех пяти игр Netflix привлекла внешних разработчиков, следует из описания каждой из них. Например, две игры по сериалу «Очень странные дела» создал американский разработчик BonusXP. В них пользователю предлагается пройти миссии наравне с героями сериала.
«В России, безусловно, есть спрос на популярные сериалы Netflix, значит, и игры по ним будут потенциально интересны российскому пользователю», – отметил Илья Саламатов, основатель и генеральный директор издателя игр META Publishing, подчеркнув, что использование уже известных образов и героев – это один из наиболее популярных способов снизить затраты на маркетинг.
Разработчиком игр с мячом Shooting Hoops и Teeter Up указана канадская компания Frosty Pop. Еще два разработчика у карточной игры Card Blast – Amuzo и Rogue Games. И если игры по «Очень странным делам» имеют возрастное ограничение 12+, то все остальные игры подходят даже для детей от 3 лет, следует из их описания.
Все партнеры Netflix по разработке игр, кроме Amuzo, – это небольшие студии разработки, которые специализируются в основном на мобильных играх без жесткой монетизации, уверен Саламатов. По его словам, Amuzo известна как разработчик игр по крупным франшизам, она разрабатывала игры по «Звездным войнам», «Ангелам Чарли», а также в стилистике Lego.
Доступ к играм Netflix будет осуществляться по основной подписке к сервису, дополнительной монетизации не ожидается, подчеркнули в Netflix: «Никакой рекламы, дополнительных платежей и покупок в приложении». Первое время игры будут доступны только на устройствах на ОС Android, для iOS Netflix рассчитывает запустить игры во всех странах позднее.
По оценке Delloite, в России так или иначе играют в видеоигры порядка 54% россиян, компания оценивает этот показатель как «очень высокий». «Доминирующей является мобильная платформа, где по объему аудитории лидируют казуальные игры: «три в ряд», головоломки, викторины», – приводила аналитическая компания в своем исследовании о медиапотреблении в 2021 г. слова Яны Морозовой, директора по медиабаингу и рекламной монетизации Mail.ru Group (теперь – VK).
Но будут ли казуальные игры конкретно от Netflix востребованы в России – вопрос, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Аудитория, которая смотрит сериалы, и аудитория, которая играет в игры, это совершенно разные пользователи», – отметил он, подчеркнув, что Netflix неизвестна геймерам как платформа, на которой «можно и модно играть в крутые игры».
Выход подобных онлайн-платформ на рынок гейминга может стать трендом, считает Саламатов: «Например, Amazon, который в том числе и видеоплатформа, уже успешно вышел на рынок видеоигр с онлайн-проектом New World». При этом на начальном этапе платформе вряд ли удастся быстро завоевать существенную долю рынка, отметил эксперт, особенно если Netflix не станет привлекать к разработке игр студии с многолетним опытом работы. «Быстро может получиться, только если удастся привлечь лучшие таланты именно из игровой индустрии», – резюмировал эксперт.