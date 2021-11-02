Netflix выходит на рынок компьютерных игр

Выход подобных онлайн-платформ на рынок гейминга может стать трендом, считает Саламатов: «Например, Amazon, который в том числе и видеоплатформа, уже успешно вышел на рынок видеоигр с онлайн-проектом New World». При этом на начальном этапе платформе вряд ли удастся быстро завоевать существенную долю рынка, отметил эксперт, особенно если Netflix не станет привлекать к разработке игр студии с многолетним опытом работы. «Быстро может получиться, только если удастся привлечь лучшие таланты именно из игровой индустрии», – резюмировал эксперт.