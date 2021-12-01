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Леонид Рейман, экс-министр связи, подал два иска о защите деловой репутации

Экс-министр добивается удаления с «Компромат.ру» информации о своей деятельности
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Леонид Рейман, экс-министр связи, подал два иска о защите деловой репутации / Евгений Разумный / Ведомости

Бывший министр связи Леонид Рейман осенью подал два иска с требованием об удалении информации о себе с сайта Compromat.ru, рассказала «Ведомостям» Лела Кокая, пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы, в который поступили иски. Иски поданы в связи с распространением ответчиками, в том числе анонимными, недостоверных, ранее опровергнутых судебными актами и другими официальными документами сведений в сети интернет, материальных требований в исках нет, сообщил «Ведомостям» представитель Реймана Анатолий Шпынев.

«Компромат.ру» – один из самых известных ресурсов рунета, созданный Сергеем Горшковым в 1999 г. Сайт часто обвиняли в размещении некорректной информации. Как следует из реестра Роскомнадзора, в России принято несколько десятков решений различных судов о блокировке его отдельных страниц. За время существования реестра запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор, в ведомство поступали только решения о блокировках отдельных страниц «Компромат.ру» и доступ к этим страницам был ограничен, отметил представитель Роскомнадзора. С части страниц по требованию суда информация была удалена владельцем ресурса, часть ссылок продолжает блокироваться операторами связи, добавил он. «Судебных решений или требований уполномоченных органов государственной власти об ограничении доступа ко всему ресурсу в Роскомнадзор не поступало», – резюмировали в ведомстве. Количество посетителей только одной из версий сайта, compromat.ru, без учета «зеркал» в октябре 2021 г., по данным SimilarWeb, составило 538 700. Больше всего визитов на сайт – 84,4% – совершили пользователи из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных