Леонид Рейман, экс-министр связи, подал два иска о защите деловой репутации

Леонид Рейман, экс-министр связи, подал два иска о защите деловой репутацииЭкс-министр добивается удаления с «Компромат.ру» информации о своей деятельности
Бывший министр связи Леонид Рейман осенью подал два иска с требованием об удалении информации о себе с сайта Compromat.ru, рассказала «Ведомостям» Лела Кокая, пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы, в который поступили иски. Иски поданы в связи с распространением ответчиками, в том числе анонимными, недостоверных, ранее опровергнутых судебными актами и другими официальными документами сведений в сети интернет, материальных требований в исках нет, сообщил «Ведомостям» представитель Реймана Анатолий Шпынев.
«Компромат.ру» – один из самых известных ресурсов рунета, созданный Сергеем Горшковым в 1999 г. Сайт часто обвиняли в размещении некорректной информации. Как следует из реестра Роскомнадзора, в России принято несколько десятков решений различных судов о блокировке его отдельных страниц. За время существования реестра запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор, в ведомство поступали только решения о блокировках отдельных страниц «Компромат.ру» и доступ к этим страницам был ограничен, отметил представитель Роскомнадзора. С части страниц по требованию суда информация была удалена владельцем ресурса, часть ссылок продолжает блокироваться операторами связи, добавил он. «Судебных решений или требований уполномоченных органов государственной власти об ограничении доступа ко всему ресурсу в Роскомнадзор не поступало», – резюмировали в ведомстве. Количество посетителей только одной из версий сайта, compromat.ru, без учета «зеркал» в октябре 2021 г., по данным SimilarWeb, составило 538 700. Больше всего визитов на сайт – 84,4% – совершили пользователи из России.