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Разработчик логотипов для «Сбера» обвинил Виктора Дробыша в краже

Московское дизайн-бюро «Щука» подало два иска из-за «неправомерного» использования шрифта
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Продюсер Виктор Дробыш не стал комментировать детали спора. «Если я еще буду в шрифтах разбираться, я перестану разбираться в музыке», – сообщил он «Ведомостям» / Евгений Разумный / Ведомости

Московское дизайн-бюро «Щука», которое разрабатывало логотипы для «Сбера» и ЦИАН, подало два иска к продюсеру Виктору Дробышу и одной из его компаний, рассказал «Ведомостям» сооснователь бюро Иван Величко. Иски поданы из-за неправомерного – с точки зрения истца – использования шрифта, который разработало бюро. Представитель Дробыша считает требования необоснованными.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в мае «Щука» подала два иска в Арбитражный суд Москвы на 500 000 руб. каждый. Очередные заседания по каждому из них запланированы на февраль следующего года. Ответчиком по одному из исков указан индивидуальный предприниматель Виктор Дробыш, по второму – компания «Формула звезды». В ней, по данным СПАРК, продюсеру принадлежит 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных