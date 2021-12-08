Разработчик логотипов для «Сбера» обвинил Виктора Дробыша в краже

Как следует из картотеки арбитражных дел, в мае «Щука» подала два иска в Арбитражный суд Москвы на 500 000 руб. каждый. Очередные заседания по каждому из них запланированы на февраль следующего года. Ответчиком по одному из исков указан индивидуальный предприниматель Виктор Дробыш, по второму – компания «Формула звезды». В ней, по данным СПАРК, продюсеру принадлежит 60%.