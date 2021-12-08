Разработчик логотипов для «Сбера» обвинил Виктора Дробыша в краже

Разработчик логотипов для «Сбера» обвинил Виктора Дробыша в кражеМосковское дизайн-бюро «Щука» подало два иска из-за «неправомерного» использования шрифта
Московское дизайн-бюро «Щука», которое разрабатывало логотипы для «Сбера» и ЦИАН, подало два иска к продюсеру Виктору Дробышу и одной из его компаний, рассказал «Ведомостям» сооснователь бюро Иван Величко. Иски поданы из-за неправомерного – с точки зрения истца – использования шрифта, который разработало бюро. Представитель Дробыша считает требования необоснованными.
Как следует из картотеки арбитражных дел, в мае «Щука» подала два иска в Арбитражный суд Москвы на 500 000 руб. каждый. Очередные заседания по каждому из них запланированы на февраль следующего года. Ответчиком по одному из исков указан индивидуальный предприниматель Виктор Дробыш, по второму – компания «Формула звезды». В ней, по данным СПАРК, продюсеру принадлежит 60%.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам