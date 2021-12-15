Стала известна дата российской премьеры нового «Гарри Поттера»

Эпизод будет включать в себя ранее не опубликованные интервью и беседы с теми, кто участвовал в съемках частей франшизы. Но автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не попала в список участников спецэпизода, сообщал ранее The Hollywood Reporter. По словам источников, близких к проекту, писательница появится только на кадрах архивной съемки. Издание предполагает, что это связано с высказываниями Роулинг, после которых ее обвинили в трансфобии. В июне 2020 г. она поделилась в Twitter колонкой из журнала Devex, где использовалось выражение «люди, у которых есть менструация». Роулинг пошутила: «Уверена, раньше было слово для таких людей. Кто-нибудь, помогите мне». Пользователи соцсети начали доказывать, что в тексте необходима гендерно-нейтральная терминология, на что писательница ответила: «Исчезновение биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь». При этом Роулинг отметила, что она уважает трансгендеров и выступает против их дискриминации.