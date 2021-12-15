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Стала известна дата российской премьеры нового «Гарри Поттера»

Спецэпизод создан без участия автора саги Джоан Роулинг
Дмитрий Игнатьев
HBO Max

Премьера эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» от HBO Max  состоится в России эксклюзивно на Amediateka 1 января одновременно со всем миром, сообщила «Ведомостям» гендиректор этого видеосервиса Татьяна Калита. Также с 2022 г., как уточнила она, для зрителей Amediateka на условиях подписки будут доступны все фильмы из франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Ни в одну из комбинированных партнерских подписок с другими видеосервисами они больше входить не будут. В онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, Кинопоиске, Wink и Megogo серии франшиз и сейчас можно только купить или временно арендовать, убедился корреспондент «Ведомостей». 

Спецэпизод в честь юбилея выхода первого фильма о Гарри Поттере произведен Warner Bros. Unscripted Television в сотрудничестве с Warner Horizon. Фильм расскажет о том, как создавалась магическая вселенная. Дэниел Рэдклифф (играет роль Гарри Поттера), Руперт Гринт (Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грэйнджер) встретятся с режиссером первых двух фильмов франшизы Крисом Коламбусом и другими актерами, среди которых – Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж), Робби Колтрейн (Хагрид), Ральф Файнс (Волан-де-Морт), Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Том Фелтон (Драко Малфой), Бонни Райт (Джинни Уизли), Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс) и др.

Эпизод будет включать в себя ранее не опубликованные интервью и беседы с теми, кто участвовал в съемках частей франшизы. Но автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не попала в список участников спецэпизода, сообщал ранее The Hollywood Reporter. По словам источников, близких к проекту, писательница появится только на кадрах архивной съемки. Издание предполагает, что это связано с высказываниями Роулинг, после которых ее обвинили в трансфобии. В июне 2020 г. она поделилась в Twitter колонкой из журнала Devex, где использовалось выражение «люди, у которых есть менструация». Роулинг пошутила: «Уверена, раньше было слово для таких людей. Кто-нибудь, помогите мне». Пользователи соцсети начали доказывать, что в тексте необходима гендерно-нейтральная терминология, на что писательница ответила: «Исчезновение биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь». При этом Роулинг отметила, что она уважает трансгендеров и выступает против их дискриминации.

Писательницу осудили многие пользователи соцсетей, в том числе медийные личности. Дэниел Рэдклифф, главный актер франшизы о Гарри Поттере на сайте организации The Trevor Project, которая поддерживает молодых представителей ЛГБТ, написал текст о том, что трансгендерные женщины являются именно женщинами. А Эдди Редмэйн, главный актер франшизы «Фантастические твари», заявил, что его трансгендерные друзья и коллеги устали от сомнений в их идентичности.

Amediateka по итогам первого полугодия 2021 г. занимает 5 место на российском рынке онлайн-кинотеатров с долей 6,8%. С 2013 г. канал HBO выступает партнером видеосервиса. В июле 2021 г. стало известно, что видеосервис Amediateka заключил контракт с медиакорпорацией WarnerMedia на эксклюзивный показ контента онлайн-кинотеатра HBO Max, запущенного в 2020 г. в США и Латинской Америке. В России и странах Восточной Европы стриминговая платформа запустится в 2022 г., анонсировалось ранее.

Кинофраншиза о Гарри Поттере состоит из 8 фильмов, все они основываются на сюжетах книг писательницы и крайней популярны в России. Первая часть франшизы вышла 20 лет назад, а заключительная – 10 лет назад. Финальный блокбастер в России посмотрели 4,36 млн зрителей, кассовые сборы составили более 1 млрд руб. (мировые сборы – $1,3 млрд).

Позднее, в 2016 г., была запущена кинофраншиза «Фантастические твари» по мотивам вселенной фильмов о Гарри Поттере. Оригинальный сценарий для них также разработала Джоан Роулинг. Вторая и на данный момент последняя часть «Преступления Гриндевальда» собрала в России 1,5 млрд руб., ее посмотрели 5,4 млн зрителей. Премьера третьей части запланирована на апрель 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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