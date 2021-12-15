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Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта представителей религий

Такие советы отбирают проекты для госфинансирования
Мария Истомина
Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Актер театра и кино Дмитрий Певцов, депутат фракции «Новые люди» Госдумы, предложил ввести в состав экспертных советов Минкультуры, которые занимаются отбором национальных фильмов для господдержки, представителей всех существующих конфессий. С таким предложением парламентарий выступил в ходе пленарного заседания Госдумы в среду, 15 декабря.

Певцов заявил, что состав экспертных советов, отбирающих для госфинансирования проекты для поддержки, сейчас не оптимален. «Я бы предложил помимо деятелей кино и искусства в состав экспертных советов ввести людей, которые однозначно знают границы морали, совести – представителей всех религиозных конфессий, который существуют в России. Такого рода эксперты ограничат ряд проектов, и выход такого рода продукции будет более чистым морально и по совести», – резюмировал депутат. 

Дмитрий Певцов ранее уже высказывался о вопросах религии. В частности, в июне 2020 г., накануне проведения референдума об изменении Конституцию России, актер в интервью «Царьграду» заявил об обязательной необходимости внесения поправки, в которой бы говорилось «об упоминании веры в Бога». Россия – светская, но не атеистическая страна, пояснял тогда он. Также актер не раз выступал с резкой критикой представителей ЛГБТ-сообщества, называя гомосексуализм «отклонением», «болезнью», «карой Божией». 

Летом этого года Минкультуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино. Традиционно в их состав входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, дистрибуторов, кинотеатров и др. В этом году впервые в них вошли представители видеосервисов – ivi, Kion, Start и др. Как считает актер и депутат, кинопрокатчики, которые сейчас входят в советы, «там совсем не нужны».

Ключевой функцией экспертных советов является отбор заявок организаций кинематографии, претендующих на получение госсубсидий. Министерство поддерживает преимущественно авторское кино, фильмы дебютантов, документальные фильмы, анимацию. В допандемийном 2019 г. бюджет господдержки таких проектов составлял 2,5 млрд руб., в 2020 г. он сократился до 1 млрд руб.

«Ведомости» запросили комментарий Минкультуры о том, планируется ли ввести представителей конфессий в состав экспертных советов министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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