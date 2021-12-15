Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта представителей религий

Дмитрий Певцов ранее уже высказывался о вопросах религии. В частности, в июне 2020 г., накануне проведения референдума об изменении Конституцию России, актер в интервью «Царьграду» заявил об обязательной необходимости внесения поправки, в которой бы говорилось «об упоминании веры в Бога». Россия – светская, но не атеистическая страна, пояснял тогда он. Также актер не раз выступал с резкой критикой представителей ЛГБТ-сообщества, называя гомосексуализм «отклонением», «болезнью», «карой Божией».