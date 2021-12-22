Аудитория «Матч ТВ» в 2021 году выросла более чем в 1,5 раза

С января по ноябрь 2021 г. телеканал «Матч ТВ» смотрели 1,9% всех российских телезрителей старше четырех лет в крупных городах, следует из данных Mediascope. Столько же зрителей смотрели канал в 2018 г. «Это был абсолютный пик. Такой аудитории спорта на российском телевидении больше никогда не будет, это мое глубокое убеждение», – считает Дмитрий Колесов, заместитель директора аналитической компании MediaHills. После этого аудитория канала снижалась: в 2019 г. она составила 1,6%, а в 2020 г. достигла минимума – 1,2%.