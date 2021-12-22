Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

Аудитория «Матч ТВ» в 2021 году выросла более чем в 1,5 раза

Канал достиг уровня 2018 года, когда проходил домашний чемпионат мира по футболу
Марина Тюняева (Бочкарёва)
В целом основная проблема спортивного контента заключается в объективной ограниченности числа интересных широкой аудитории крупных и зрелищных спортивных соревнований / Максим Стулов / Ведомости

С января по ноябрь 2021 г. телеканал «Матч ТВ» смотрели 1,9% всех российских телезрителей старше четырех лет в крупных городах, следует из данных Mediascope. Столько же зрителей смотрели канал в 2018 г. «Это был абсолютный пик. Такой аудитории спорта на российском телевидении больше никогда не будет, это мое глубокое убеждение», – считает Дмитрий Колесов, заместитель директора аналитической компании MediaHills. После этого аудитория канала снижалась: в 2019 г. она составила 1,6%, а в 2020 г. достигла минимума – 1,2%.

На самом «Матч ТВ» рост показателей канала связывают главным образом с возвращением крупных спортивных мероприятий после перерыва в 2020 г., «когда отменились практически все спортивные события», сообщил «Ведомостям» генеральный продюсер канала Александр Тащин. С возвращением же спорта «увеличился и интерес к нему как к продукту», продолжил медиаменеджер. Он подчеркнул, что спортивные трансляции являются одним из двух основных продуктов канала, второй же – так называемая обертка этих спортивных событий. «Студии на местах событий, большой объем прямых включений, эксклюзивные интервью», – добавил он.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных