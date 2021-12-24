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Ozon покажет кино и сериалы

Онлайн-ритейлер договорился о сотрудничестве с видеосервисами Megogo и Kion
Мария Истомина
Доступ к библиотеке кинотеатров будет открыт через подписку Ozon Premium / Евгений Разумный / Ведомости

С 24 декабря через онлайн-ритейлер Ozon можно будет не только приобретать товары, но и получать доступ к фильмам и сериалам. Компания договорилась о сотрудничестве с двумя видеосервисами – Megogo и Kion (принадлежит МТС), рассказали «Ведомостям» в самих компаниях.

Доступ к библиотеке кинотеатров будет открыт через подписку Ozon Premium. Это программа лояльности для клиентов ритейлера, которая за плату в 199 руб. включает в себя кэшбэк, доступ к закрытым распродажам, увеличенный срок возврата товара и т. д. Для пользователей, которые не являются подписчиками Kion и Megogo, предложение по доступу к их библиотеке за 199 руб. потенциально может быть интересным: отдельно подписка на Kion стоит 199 руб. в месяц, на Megogo – 397 руб., резюмирует заместитель генерального директора MediaHills Дмитрий Колесов.

Как будут распределяться доходы от подписчиков, партнеры не раскрыли. Но, как утверждают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров, ритейлер предлагал партнерам фиксированное вознаграждение за каждого пользователя, который, воспользовавшись подпиской Ozon Premium, будет заходить на видеосервис. Размер вознаграждения они не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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