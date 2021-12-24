Ozon покажет кино и сериалы

Ozon покажет кино и сериалыОнлайн-ритейлер договорился о сотрудничестве с видеосервисами Megogo и Kion
С 24 декабря через онлайн-ритейлер Ozon можно будет не только приобретать товары, но и получать доступ к фильмам и сериалам. Компания договорилась о сотрудничестве с двумя видеосервисами – Megogo и Kion (принадлежит МТС), рассказали «Ведомостям» в самих компаниях.
Доступ к библиотеке кинотеатров будет открыт через подписку Ozon Premium. Это программа лояльности для клиентов ритейлера, которая за плату в 199 руб. включает в себя кэшбэк, доступ к закрытым распродажам, увеличенный срок возврата товара и т. д. Для пользователей, которые не являются подписчиками Kion и Megogo, предложение по доступу к их библиотеке за 199 руб. потенциально может быть интересным: отдельно подписка на Kion стоит 199 руб. в месяц, на Megogo – 397 руб., резюмирует заместитель генерального директора MediaHills Дмитрий Колесов.
Как будут распределяться доходы от подписчиков, партнеры не раскрыли. Но, как утверждают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров, ритейлер предлагал партнерам фиксированное вознаграждение за каждого пользователя, который, воспользовавшись подпиской Ozon Premium, будет заходить на видеосервис. Размер вознаграждения они не раскрыли.