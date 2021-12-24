Продажи билетов на мероприятия вернулись к допандемийному уровню

Продажи билетов на мероприятия вернулись к допандемийному уровнюНо каждое пятое мероприятие проходит в онлайне
Количество покупок билетов на офлайн- и онлайн-мероприятия за январь – ноябрь 2021 г. достигло показателей 2019 г., а обороты платежей на онлайн-площадках выросли на 9%. Это следует из совместного исследования ЮKassa (номер 2 среди платежных сервисов для бизнеса, входит в экосистему «Сбера») и одной из крупнейших российских площадок по онлайн-продаже билетов Timepad, с которым ознакомились «Ведомости». Ключевые причины возвращения продаж в event-индустрии на допандемийный уровень – увеличение количества событий (на 37%), в том числе в интернете, а также рост цен на некоторые виды мероприятий, отметили в Timepad.
Средняя стоимость билета за 11 месяцев 2021 г., по данным Timepad, составила 1737 руб. Это на 6% больше, чем в январе – ноябре 2020 г. (1644 руб.), и на 8% ниже, чем в аналогичный период 2019 г. (1882 руб.). В то же время в январе – ноябре 2021 г. заметно вырос интерес россиян к дорогостоящим мероприятиям, отмечают исследователи. Количество оплаченных билетов в ценовом диапазоне от 20 000 до 30 000 руб. увеличилось на 19% по сравнению с 2019 г. Относительного того же периода билеты стоимостью от 30 000 до 50 000 руб. в 2021 г. покупали на 23% чаще. В ценовом сегменте от 50 000 до 80 000 руб. рост платежей составил 54%. Наибольшие продажи были зафиксированы в категории билетов стоимостью от 80 000 до 100 000 руб. – они почти в 4 раза превысили показатели 2019 г. С точки зрения тематики мероприятий со стоимостью билетов от 20 000 до 100 000 руб. в 2021 г. лидируют бизнес-конференции с долей в 34%, далее следуют IT-события (27%) и мероприятия для детей (8%). На остальные категории приходится около 30%.
На деловые конференции цены выросли по сравнению с 2019 г., фиксирует фонд «Росконгресс» (организатор ПМЭФ, Российского инвестиционного форума, Мирового энергетического конгресса и других крупных деловых событий). Его представители отмечают, что на это повлияли ограничения Роспотребнадзора, дополнительные затраты на техническое оснащение офлайн-мероприятий для запуска онлайн-трансляций и усиление инфляции.
Пандемия и связанные с ней ограничения привели к тому, что покупать билеты онлайн начали даже те пользователи, которые раньше ничего не заказывали таким способом, говорится в исследовании. Организаторы мероприятий также стали активнее переходить в онлайн-формат из-за ограничений на проведение массовых мероприятий. По данным Timepad, из более чем 260 000 событий, которые были проведены в России с января по ноябрь 2021 г., в онлайне прошло каждое пятое. Таким образом, интернет становится второй по популярности площадкой для проведения мероприятий с долей 21%. Первое место по-прежнему занимает офлайн. Больше всего мероприятий, как и прежде, проводится в Москве. В столице проходит 40% всех событий. На третьем месте – Санкт-Петербург (18%).
С какими ограничениями сейчас проходят мероприятия
Летом Роспотребнадзор выпустил постановление о том, как проводить массовые мероприятия в регионах в условиях пандемии. Ведомство предложило учитывать предельную численность их участников в зависимости от трех показателей: коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата ПЦР-тестированием. С 15 ноября Роспотребнадзор разрешил увеличить количество участников массовых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, до 70% при наличии QR-кодов у посетителей, организаторов и сотрудников офлайн-площадок. В декабре Госдума с перспективой доработки приняла законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах, перечень которых смогут устанавливать в регионах. В течение месяца его будут обсуждать региональные власти, депутаты и правительство.
В российской концертной индустрии в 2021 г. все еще не восстановилась значительная часть самых дорогих и самых посещаемых мероприятий: практически не проводились большие фестивали и концерты зарубежных звезд, говорит главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов. По его словам, в количественном выражении продажи билетов на концерты даже не приблизились к допандемийному уровню: «Небольшие клубные мероприятия не могут компенсировать выпадающие обороты, тем более, что их было меньше и они часто отменялись. Введение обязательных QR-кодов в следующем году может еще больше сократить продажи».