Продажи билетов на мероприятия вернулись к допандемийному уровню

Средняя стоимость билета за 11 месяцев 2021 г., по данным Timepad, составила 1737 руб. Это на 6% больше, чем в январе – ноябре 2020 г. (1644 руб.), и на 8% ниже, чем в аналогичный период 2019 г. (1882 руб.). В то же время в январе – ноябре 2021 г. заметно вырос интерес россиян к дорогостоящим мероприятиям, отмечают исследователи. Количество оплаченных билетов в ценовом диапазоне от 20 000 до 30 000 руб. увеличилось на 19% по сравнению с 2019 г. Относительного того же периода билеты стоимостью от 30 000 до 50 000 руб. в 2021 г. покупали на 23% чаще. В ценовом сегменте от 50 000 до 80 000 руб. рост платежей составил 54%. Наибольшие продажи были зафиксированы в категории билетов стоимостью от 80 000 до 100 000 руб. – они почти в 4 раза превысили показатели 2019 г. С точки зрения тематики мероприятий со стоимостью билетов от 20 000 до 100 000 руб. в 2021 г. лидируют бизнес-конференции с долей в 34%, далее следуют IT-события (27%) и мероприятия для детей (8%). На остальные категории приходится около 30%.