Федор Бондарчук стал генпродюсером «НМГ студии»

Гендиректором «НМГ студии» станет продюсер Дмитрий Табарчук, бывший партнер Бондарчука по Art Pictures Vision (ему принадлежало 10%, этот пакет был выкуплен НМГ). Как продюсер он известен по сериалам СТС «Молодежка», «Дылды», «Родком». Еще один экс-акционер Art Pictures Vision – Вячеслав Муругов (ему также принадлежало 10%) участвовал в создании «НМГ студии» и стал ее президентом. В связи с новым этапом развития студии и изменением ее структуры этот пост решено упразднить, пояснил сам Муругов. Но, как отметили в НМГ, студия продолжит работу в составе кластера «НМГ развлекательное телевидение», которым руководит заместитель гендиректора холдинга по развлекательному телевидению Муругов.