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Федор Бондарчук стал генпродюсером «НМГ студии»

Компания планирует более чем в 5 раз увеличить выпуск сериалов
Мария Истомина
Срок и условия контракта Бондарчука стороны не раскрывают / Национальная Медиа Группа

«Национальная медиа группа» (НМГ) меняет структуру управления своей контентной «дочкой» – «НМГ студией», сообщили «Ведомостям» в самом холдинге. У студии появился генпродюсер, этот пост занял режиссер и давний партнер холдинга Федор Бондарчук. НМГ и Бондарчук являются совладельцами кинокомпании Art Pictures Studio и студии – производителя сериалов Art Pictures Vision. Срок и условия контракта Бондарчука стороны не раскрывают.

Гендиректором «НМГ студии» станет продюсер Дмитрий Табарчук, бывший партнер Бондарчука по Art Pictures Vision (ему принадлежало 10%, этот пакет был выкуплен НМГ). Как продюсер он известен по сериалам СТС «Молодежка», «Дылды», «Родком». Еще один экс-акционер Art Pictures Vision – Вячеслав Муругов (ему также принадлежало 10%) участвовал в создании «НМГ студии» и стал ее президентом. В связи с новым этапом развития студии и изменением ее структуры этот пост решено упразднить, пояснил сам Муругов. Но, как отметили в НМГ, студия продолжит работу в составе кластера «НМГ развлекательное телевидение», которым руководит заместитель гендиректора холдинга по развлекательному телевидению Муругов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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