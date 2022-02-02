В России выбрали единого измерителя в интернете

В России выбрали единого измерителя в интернетеИм стала компания Mediascope, которая много лет занимается исследованиями телеаудитории
Комиссия при Роскомнадзоре выбрала Mediascope единой организацией, которая будет измерять интернет–аудиторию в России, сообщила пресс–служба ведомства. Контракт рассчитан на три года, Mediascope будет ежегодно отчитываться Роскомнадзору об аудитории интернет–сайтов, добавил представитель Mediascope.
Mediascope – крупнейшая в России измерительная компания, которая предоставляет данные о потреблении контента в различных средах. На ее данных участники рынка основываются при планировании рекламных бюджетов, размещении рекламы и т. п. С 2016 г. эта компания является единым измерителем аудитории телеканалов.
Летом 2021 г. в России утвердили изменения в законодательстве, по которым аналогичный измеритель должен предоставлять данные по аудитории интернета. Эти предложения обсуждались чиновниками уже несколько лет, говорили ранее собеседники «Ведомостей» в медиакомпаниях и органах власти. В частности, единая система учета аудитории в интернете нужна, по их мнению, властям для понимания, какой контент смотрят россияне в сети и какие интернет–площадки оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения. Также данные об интернет–аудитории, как предполагают собеседники «Ведомостей», нужны для учета показов российского профессионального видеоконтента в интернете, мониторинга показов интернет–рекламы для целей налогообложения.
Кто выбирал
Точный состав комиссии, которая утвердила Mediascope единым измерителем, определили в декабре. Согласно приказу Роскомнадзора, помимо представителей Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в нее вошли главы крупнейших медиахолдингов: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, руководитель «Газпром–медиа» Александр Жаров, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и глава «СТС медиа» Вячеслав Муругов. Кроме того, в комиссию вошла Татьяна Доброхвалова, вице–президент «Сбера», курирующая направление медиа, представители «Яндекса» и VK (бывшая Mail.ru Group). Также среди членов комиссии – глава единого продавца телерекламы, «Национального рекламного альянса» Алексей Толстоган, президент Медиа–коммуникационного союза Михаил Демин, президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Пискарев и глава Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев.
Данные о российской интернет–аудитории будут агрегироваться на основе аналитики страниц конкретных сайтов, которые вносятся в специальный реестр Роскомнадзора, отмечают в ведомстве. Состав этого реестра обсуждался специально сформированной комиссией по определению единого измерителя.
Пока в этом перечне 79 сайтов, отмечают в Роскомнадзоре, не называя конкретных ресурсов. Среди них 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов. В то же время, как подчеркивают в Роскомнадзоре, этот перечень не окончательный, впоследствии его могут дополнить и другими сервисами.
Ресурсы из реестра должны будут передавать данные уполномоченному измерителю о своей аудитории, состав данных утвержден правительственным постановлением, отметили в Роскомнадзоре. «Для передачи данных уполномоченной организации интернет–площадки должны установить специальное программное обеспечение измерителя (счетчик) или же передавать набор данных, определенный постановлением правительства, самостоятельно», – добавил представитель Mediascope.
Предполагается, что все ресурсы из реестра начнут передавать данные о своей аудитории уже с 1 марта 2022 г. Ежегодно Mediascope будет предоставлять Роскомнадзору отчет об измерениях аудитории в интернете, рассказал представитель компании. Этот же отчет Mediascope будет публиковать в интернете. «Мы будем предоставлять данные как по всей генеральной совокупности измерений (вся Россия, население 12+ лет), так и по отдельным целевым группам и географии (федеральные округа, Москва и Санкт–Петербург)», – сообщил представитель Mediascope.
«Компания Mediascope является надежным измерителем ТВ–аудитории и одним из наших ключевых партнеров на протяжении многих лет. Я уверен, что наличие единого измерителя заметно приблизит нас к кросс–платформенному прозрачному рынку и это действительно большой шаг вперед», – уверен глава Национального рекламного альянса (компания контролирует более 95% рынка продажи телерекламы) Алексей Толстоган.
У рынка выстроена система взаимодействия с Mediascope, для многих это понятная и открытая система, добавляет глава АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) Сергей Пискарев. «Это отраслевой партнер, который слушает отрасль и работает по брифам, которые она формулирует», – отметил он. По его словам, с учетом того, что Mediascope измеряет аудиторию в различных средах, в дальнейшем рынок рассчитывает на получение уже кросс–платформенных данных. В то же время на первом этапе еще предстоит решить вопрос, в каком виде будут предоставляться данные интернет–аудитории: в каком объеме, в каком формате и как они будут верифицироваться. «Мне кажется, что эти вопросы пока окончательно не решены», – добавил Пискарев.