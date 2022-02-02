В России выбрали единого измерителя в интернете

У рынка выстроена система взаимодействия с Mediascope, для многих это понятная и открытая система, добавляет глава АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) Сергей Пискарев. «Это отраслевой партнер, который слушает отрасль и работает по брифам, которые она формулирует», – отметил он. По его словам, с учетом того, что Mediascope измеряет аудиторию в различных средах, в дальнейшем рынок рассчитывает на получение уже кросс–платформенных данных. В то же время на первом этапе еще предстоит решить вопрос, в каком виде будут предоставляться данные интернет–аудитории: в каком объеме, в каком формате и как они будут верифицироваться. «Мне кажется, что эти вопросы пока окончательно не решены», – добавил Пискарев.