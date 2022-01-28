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Кино все меньше в телевизоре

Крупнейшие телеканалы замещают его собственными сериалами и шоу
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Крупнейшие российские телеканалы за последние пять лет лет сократили показ кинофильмов, которые зрители все активнее смотрят онлайн / Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» проанализировали данные исследовательской компании Mediascope по показам и просмотрам различных жанров программ с 2017 г. Как следует из них, если в 2017 г. кинофильмы составляли порядка 14,9% от всего вещания крупнейших федеральных телеканалов, то к 2021 г. эта цифра сократилась до 11,8%. Количество отведенного в сетках вещателей времени под телесериалы на фоне этого, напротив, росло: если в 2017 г. показ этой категории составлял 21,4% всего вещания телеканалов, то в 2021 г. рост составил уже более 2 процентных пунктов, 23,3% вещания. Также вырос показ и развлекательных программ – если в эфире 2017 г. они занимали порядка 15% вещания, то по итогам 2021 г. эта цифра составила уже 18,1%.

Тренд роста показа сериалов и развлекательных шоу на фоне сокращения показа кинофильмов «Ведомостям» подтвердили в «СТС медиа», «Газпром-медиа» и НТВ. «Мы, как холдинг, эту тенденцию замечаем и, более того, ей всячески содействуем, развивая собственное производство на всех своих каналах», – сообщил «Ведомостям» представитель «СТС медиа» (телеканалы СТС, «Домашний», «Че» и др.). Сериалов и телешоу на телевидении становится все больше, потому что они являются эксклюзивным контентом канала (в то время как кино таковым не является) и он более востребован у телезрителей, добавил представитель «Газпром-медиа» (телеканалы ТНТ, «Пятница!», НТВ, ТВ3 и др.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных