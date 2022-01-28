Кино все меньше в телевизоре

«Ведомости» проанализировали данные исследовательской компании Mediascope по показам и просмотрам различных жанров программ с 2017 г. Как следует из них, если в 2017 г. кинофильмы составляли порядка 14,9% от всего вещания крупнейших федеральных телеканалов, то к 2021 г. эта цифра сократилась до 11,8%. Количество отведенного в сетках вещателей времени под телесериалы на фоне этого, напротив, росло: если в 2017 г. показ этой категории составлял 21,4% всего вещания телеканалов, то в 2021 г. рост составил уже более 2 процентных пунктов, 23,3% вещания. Также вырос показ и развлекательных программ – если в эфире 2017 г. они занимали порядка 15% вещания, то по итогам 2021 г. эта цифра составила уже 18,1%.