Кино все меньше в телевизоре

Кино все меньше в телевизореКрупнейшие телеканалы замещают его собственными сериалами и шоу
«Ведомости» проанализировали данные исследовательской компании Mediascope по показам и просмотрам различных жанров программ с 2017 г. Как следует из них, если в 2017 г. кинофильмы составляли порядка 14,9% от всего вещания крупнейших федеральных телеканалов, то к 2021 г. эта цифра сократилась до 11,8%. Количество отведенного в сетках вещателей времени под телесериалы на фоне этого, напротив, росло: если в 2017 г. показ этой категории составлял 21,4% всего вещания телеканалов, то в 2021 г. рост составил уже более 2 процентных пунктов, 23,3% вещания. Также вырос показ и развлекательных программ – если в эфире 2017 г. они занимали порядка 15% вещания, то по итогам 2021 г. эта цифра составила уже 18,1%.
Тренд роста показа сериалов и развлекательных шоу на фоне сокращения показа кинофильмов «Ведомостям» подтвердили в «СТС медиа», «Газпром-медиа» и НТВ. «Мы, как холдинг, эту тенденцию замечаем и, более того, ей всячески содействуем, развивая собственное производство на всех своих каналах», – сообщил «Ведомостям» представитель «СТС медиа» (телеканалы СТС, «Домашний», «Че» и др.). Сериалов и телешоу на телевидении становится все больше, потому что они являются эксклюзивным контентом канала (в то время как кино таковым не является) и он более востребован у телезрителей, добавил представитель «Газпром-медиа» (телеканалы ТНТ, «Пятница!», НТВ, ТВ3 и др.).