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«The Телки»: кокаин, красный Porsche и много женщин

Почему звездный сериал, снятый по роману Сергея Минаева, рискует быть не понятым молодым зрителем
Дмитрий Елагин
У «Телок» есть все задатки будущего хита – звездный каст, мощная команда продюсеров (на фото кадр из сериала) / Медиаслово

Кокаин, красный Porsche, дорогая квартира с окнами во всю стену, дорогой алкоголь и много женщин – это мир Андрея Миркина (Милош Бикович, известен по проектам «Холоп», «Отель «Белград»). Лицемеры продают друг друга ради денег, а борьба за экологию, права меньшинств и безопасную рабочую атмосферу – это не новая искренность, а старая ложь. Так главный герой в прологе первого эпизода сериала «The Телки» (сериал видеосервисов Wink и more.tv) описывает жизнь гнилой Москвы.

По сюжету сериала Андрей вместе с Викой (Любовь Аксенова, известна по проектам «Гуляй, Вася!», «Почка») руководит PR-агентством, которое для боссов компаний создает компромат на их конкурентов. Пущенный героем «бумеранг добра» возвращается: его подставляют, кто-то сливает секс-видео Андрея с Ритой, женой «авторитетного» миллиардера (Анна Слю, известна по проектам «Подбросы», «Краткий курс семейной жизни»). Из-за скандала мужчина проигрывает многомиллионный тендер, и его бизнес идет ко дну.

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У «Телок» есть все задатки будущего хита – звездный каст, мощная команда продюсеров (Жора Крыжовников, Вячеслав Муругов, Петр Ануров, Данила Шарапов) и бестселлер в качестве основы для сюжета. Но есть и две большие проблемы – экранизируемый материал и авторская интонация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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