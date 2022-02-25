«The Телки»: кокаин, красный Porsche и много женщин

Кокаин, красный Porsche, дорогая квартира с окнами во всю стену, дорогой алкоголь и много женщин – это мир Андрея Миркина (Милош Бикович, известен по проектам «Холоп», «Отель «Белград»). Лицемеры продают друг друга ради денег, а борьба за экологию, права меньшинств и безопасную рабочую атмосферу – это не новая искренность, а старая ложь. Так главный герой в прологе первого эпизода сериала «The Телки» (сериал видеосервисов Wink и more.tv) описывает жизнь гнилой Москвы.