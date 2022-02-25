«The Телки»: кокаин, красный Porsche и много женщин

«The Телки»: кокаин, красный Porsche и много женщинПочему звездный сериал, снятый по роману Сергея Минаева, рискует быть не понятым молодым зрителем
Кокаин, красный Porsche, дорогая квартира с окнами во всю стену, дорогой алкоголь и много женщин – это мир Андрея Миркина (Милош Бикович, известен по проектам «Холоп», «Отель «Белград»). Лицемеры продают друг друга ради денег, а борьба за экологию, права меньшинств и безопасную рабочую атмосферу – это не новая искренность, а старая ложь. Так главный герой в прологе первого эпизода сериала «The Телки» (сериал видеосервисов Wink и more.tv) описывает жизнь гнилой Москвы.
По сюжету сериала Андрей вместе с Викой (Любовь Аксенова, известна по проектам «Гуляй, Вася!», «Почка») руководит PR-агентством, которое для боссов компаний создает компромат на их конкурентов. Пущенный героем «бумеранг добра» возвращается: его подставляют, кто-то сливает секс-видео Андрея с Ритой, женой «авторитетного» миллиардера (Анна Слю, известна по проектам «Подбросы», «Краткий курс семейной жизни»). Из-за скандала мужчина проигрывает многомиллионный тендер, и его бизнес идет ко дну.
У «Телок» есть все задатки будущего хита – звездный каст, мощная команда продюсеров (Жора Крыжовников, Вячеслав Муругов, Петр Ануров, Данила Шарапов) и бестселлер в качестве основы для сюжета. Но есть и две большие проблемы – экранизируемый материал и авторская интонация.