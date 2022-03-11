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«Время побеждать»: «Лейкерс», спорт и не только

Новый сериал HBO рассказывает историю знаменитой баскетбольной команды
Роман Черкасов
Кадр из сериала «Время побеждать: Восход династии „Лейкерс»» / HBO

Ноябрь 1991 г. В газетах пишут про Саддама Хусейна, а знаменитый баскетболист Эрвин «Мэджик» Джонсон (кинодебютант Квинси Исайя), узнав, что у него ВИЧ, задумчиво кусает губы в лос-анджелесской клинике. Действие переносится назад, в 1979 г., когда бизнесмен Джерри Басс (Джон Си Райли, известен по фильмам «Авиатор», «Банды Нью-Йорка»), вопреки здравому смыслу, решает купить баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс». И вопреки мнению тренера Джерри Уэста (Джейсон Кларк, известен по фильму «Великий Гэтсби») еще и пригласить в нее молодого и пока еще прозябающего в мичиганской глуши «Мэджика» Джонсона.

Сделанный по книге спортивного писателя Джеффа Перлмана, сериал, премьера которого состоялась на Amediateka 7 марта, рассказывает историю «Лос-Анджелес Лейкерс» 80-х гг. Пилотный эпизод пригласили снимать режиссера Адама Маккея (сериал «Наследники», фильмы «Власть», «Не смотрите наверх»), чей резвый стиль, видимо, должен был задать тон всем последующим сериям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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