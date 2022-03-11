«Время побеждать»: «Лейкерс», спорт и не только

Ноябрь 1991 г. В газетах пишут про Саддама Хусейна, а знаменитый баскетболист Эрвин «Мэджик» Джонсон (кинодебютант Квинси Исайя), узнав, что у него ВИЧ, задумчиво кусает губы в лос-анджелесской клинике. Действие переносится назад, в 1979 г., когда бизнесмен Джерри Басс (Джон Си Райли, известен по фильмам «Авиатор», «Банды Нью-Йорка»), вопреки здравому смыслу, решает купить баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс». И вопреки мнению тренера Джерри Уэста (Джейсон Кларк, известен по фильму «Великий Гэтсби») еще и пригласить в нее молодого и пока еще прозябающего в мичиганской глуши «Мэджика» Джонсона.