Киносети заморозят цены на кинобилеты

Киносети заморозят цены на кинобилетыНо показывать кинотеатры будут российские и южнокорейские фильмы, а также блокбастеры Болливуда
На фоне роста стоимости большинства товаров и услуг подорожания билетов в кино не будет. Кинотеатры сохранят докризисные цены не только на кинобилеты, но и на продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». В совокупности эти киносети, по данным исследовательской компании «Невафильм Research» на 1 января 2022 г., занимают 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов.
Решение киносетей главным образом обусловлено двумя факторами, говорят их руководители: во-первых, поход в кино – один из наиболее популярных видов досуга у россиян. «Задача – сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», – отмечает гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.