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Киносети заморозят цены на кинобилеты

Но показывать кинотеатры будут российские и южнокорейские фильмы, а также блокбастеры Болливуда
Мария Истомина
Спецпоказ «Радхе Шьям» (на фото кадр из фильма) принес аншлаги и новых зрителей для объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» / Indian Films

На фоне роста стоимости большинства товаров и услуг подорожания билетов в кино не будет. Кинотеатры сохранят докризисные цены не только на кинобилеты, но и на продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». В совокупности эти киносети, по данным исследовательской компании «Невафильм Research» на 1 января 2022 г., занимают 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов.

Решение киносетей главным образом обусловлено двумя факторами, говорят их руководители: во-первых, поход в кино – один из наиболее популярных видов досуга у россиян. «Задача – сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», – отмечает гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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