Киносети заморозят цены на кинобилеты

На фоне роста стоимости большинства товаров и услуг подорожания билетов в кино не будет. Кинотеатры сохранят докризисные цены не только на кинобилеты, но и на продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». В совокупности эти киносети, по данным исследовательской компании «Невафильм Research» на 1 января 2022 г., занимают 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов.