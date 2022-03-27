Онлайн-школы фиксируют отток учеников

По итогам 2021 г. EdTech-рынок вырос на 70% до 73 млрд руб., следует из отчета Smart Ranking. На сегмент ДПО, который является крупнейшим, за указанный период пришлось 32,8% рынка, или 24,2 млрд руб. Онлайн-школы, специализирующиеся на ДПО, позволяют освоить новую профессию или приобрести дополнительную квалификацию людям, которые получают или уже имеют среднее профессиональное или высшее образование. Среди основных направлений курсов ДПО – IT-специальности, управление и финансы, интернет-маркетинг и реклама, дизайн и др. У лидера сегмента, Skillbox Holding Limited, вилка стоимости курсов по профессиям составляет от 47 725 до 381 685 руб., убедился корреспондент «Ведомостей».