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Онлайн-школы фиксируют отток учеников

Падение рынка EdTech по итогам 2022 года может составить до 50%, прогнозируют участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Среди основных причин оттока учеников – проблемы с получением потребительских кредитов и рассрочек в банках / Владимир Трефилов / РИА Новости

EdTech-компании фиксируют отток учеников, рассказали «Ведомостям» участники рынка. В среднем по рынку продажи курсов упали в моменте на 30%, оценивают в аналитическом агентстве Smart Ranking. Наибольшее снижение наблюдается в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО): в зависимости от компании оно достигает от 20 до 50%, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры онлайн-школ «Нетология», EdPro и холдинга Ultimate Education (входят онлайн-школы XYZ, Bang Bang Education и др.).

По итогам 2021 г. EdTech-рынок вырос на 70% до 73 млрд руб., следует из отчета Smart Ranking. На сегмент ДПО, который является крупнейшим, за указанный период пришлось 32,8% рынка, или 24,2 млрд руб. Онлайн-школы, специализирующиеся на ДПО, позволяют освоить новую профессию или приобрести дополнительную квалификацию людям, которые получают или уже имеют среднее профессиональное или высшее образование. Среди основных направлений курсов ДПО – IT-специальности, управление и финансы, интернет-маркетинг и реклама, дизайн и др. У лидера сегмента, Skillbox Holding Limited, вилка стоимости курсов по профессиям составляет от 47 725 до 381 685 руб., убедился корреспондент «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных