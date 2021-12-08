С 2022 года школьники будут обучаться онлайн только на проверенных сервисах

В стране уже есть регулирование на уровне печатных учебников, поэтому внедрение государственного контроля за школьным обучением в цифровой среде закономерно, считает гендиректор Maximum Education Михаил Мягков онлайн-сервиса, который специализируется на дополнительном образовании школьников и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. При этом Мягков не уверен в эффективности законодательных изменений, потому что перед государством стоит сложная задача – построить новую систему с миллионной аудиторией. «Вопрос не столько в технологиях, сколько в том, чтобы не появилось «кладбище контента», которым никто не пользуется», – говорит он.