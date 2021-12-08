С 2022 года школьники будут обучаться онлайн только на проверенных сервисах

С 2022 года школьники будут обучаться онлайн только на проверенных сервисахИзменения в законодательство приняты Госдумой в рамках реализации поручения Владимира Путина
Цифровые платформы, онлайн-учебники и электронные образовательные ресурсы для школ и учреждений среднего профессионального образования (СПО) со следующего года будут проходить обязательную верификацию. Соответствующие изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации» Госдума приняла в третьем чтении в среду, 8 декабря. Из одобренных сервисов Министерство просвещения сформирует единый федеральный реестр, следует из текста документа. С 1 сентября 2022 г. для реализации аккредитованных государством образовательных программ можно будет использовать только платформы, включенные в этот реестр.
Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 января 2023 г., коснется обработки персональных данных школьников и студентов колледжей в процессе электронного обучения. Для обработки персональных данных планируется использовать государственную информационную систему (ГИС) «Моя школа», рассказала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. В прошлом году стало известно, что Минпросвещения собирается запустить платформу до 2024 г. Система станет единой для всех образовательных учреждений в стране, в нее будут интегрированы, например, электронный дневник, журнал, расписание, библиотека контента, куда можно будет загружать онлайн-курсы.
Контент EdTech-компаний, которые захотят попасть в реестр образовательных онлайн-сервисов, будет анализироваться Минпросвещения, следует из документа. Кроме того, обработку данных их учеников планируется проводить через государственную систему «Моя школа».
В стране уже есть регулирование на уровне печатных учебников, поэтому внедрение государственного контроля за школьным обучением в цифровой среде закономерно, считает гендиректор Maximum Education Михаил Мягков онлайн-сервиса, который специализируется на дополнительном образовании школьников и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. При этом Мягков не уверен в эффективности законодательных изменений, потому что перед государством стоит сложная задача – построить новую систему с миллионной аудиторией. «Вопрос не столько в технологиях, сколько в том, чтобы не появилось «кладбище контента», которым никто не пользуется», – говорит он.
В 2020 г. вопрос об онлайн-обучении школьников приобрел большую актуальность из-за пандемии. В сентябре Владимир Путин дал поручение с 2023 г. полностью перевести дистанционное обучение школ и колледжей на государственные ресурсы. В России уже реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование». Одно из главных его направлений – развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. К концу июля 2021 г. затраты на проект составили 73,4 млрд руб., следует из данных Минпросвещения России.
По итогам 2020 г. размер EdTech-рынка составил 53-54 млрд руб., следует из ежегодного исследования компании Smart Ranking. В 2020 году сегмент школьного и детского дополнительного образования составил 23,9% рынка, то есть около 12,9 млрд руб. Лидерами в сегменте стали сервисы «SkyEng» с его детским направлением «Skysmart» (выручка, согласно расчетам экспертов, составила 4,1 млрд руб.), «Нетология-Групп» (2,1 млрд руб.), куда входит проект «Фоксфорд», «Education» (1 млрд. руб.), «InternetUrok.ru» (522 млн. руб.) и «ЯКласс» (460 млн. руб.).
В марте 2021 г. «Цифровое образование», совместное предприятие VK и «Ростелекома», запустило «Сферум» – платформу для обучения и общения школьников, которая обеспечивает цифровую инфраструктуру для школ и интеграцию с государственными информационными системами. VK также владеет долями в ряде EdTech-компаний – «Учи.ру», Geekbrains, Skillbox и др.