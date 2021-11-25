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В России будет создан реестр образовательных онлайн-сервисов

Их должны будут использовать школы и ПТУ
Владислав Новый
Для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС «Моя школа» / Григорий Сысоев / РИА Новости

Комитет Госдумы по просвещению 25 ноября рассмотрит законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» перед его рассмотрением во втором чтении. Об этом «Ведомостям» рассказала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова.

Исходно законопроект был посвящен изменениям в отдельные законодательные акты, касающиеся «организации профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». Это следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Ведомости». 16 июня законопроект № 1150148-7 был одобрен в первом чтении предыдущим составом Госдумы. Его авторами были депутаты Вячеслав Никонов, Любовь Духанина (ее полномочия окончились в октябре), сенаторы Лилия Гумерова и Виктор Кресс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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