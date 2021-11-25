В России будет создан реестр образовательных онлайн-сервисов

Исходно законопроект был посвящен изменениям в отдельные законодательные акты, касающиеся «организации профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». Это следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Ведомости». 16 июня законопроект № 1150148-7 был одобрен в первом чтении предыдущим составом Госдумы. Его авторами были депутаты Вячеслав Никонов, Любовь Духанина (ее полномочия окончились в октябре), сенаторы Лилия Гумерова и Виктор Кресс.