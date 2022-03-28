Четыре российских музея впервые оказались в десятке самых посещаемых в мире

В целом, как отмечает издание, количество посетителей 100 самых популярных музеев в мире в сравнении с 2020 г. выросло на 31% до 71 млн человек. Однако пока это на 69% ниже, чем в допандемийном 2019 г., когда этот показатель был равен 230 млн человек. Успех российских музеев, как отмечают в The Art Newspaper, отчасти обусловлен тем, что они были закрыты из–за коронавируса меньше, чем в других странах. К примеру, Русский музей в прошлом году, по данным издания, не работал всего десять дней, то время как Лувр закрывал свои двери для посетителей на 116 дней. Отсутствие в рейтинге Национального музея Китая издание объяснило тем, что музеи этой страны по итогам 2021 г. не смогли предоставить данные.