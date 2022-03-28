Четыре российских музея впервые оказались в десятке самых посещаемых в мире

Четыре российских музея впервые оказались в десятке самых посещаемых в миреВсего в прошлом году 100 лучших музеев посетили на 31% больше человек, чем в 2020-м
Международная редакция издания об искусстве The Art Newspaper опубликовала рейтинг 100 самых посещаемых музеев в мире за 2021 г. Четвертый год подряд его возглавляет французский Лувр. В прошлом году его посетили 2,82 млн человек. На второй позиции Национальный музей Китая потеснил Русский музей (Санкт–Петербург), который посетили почти 2,26 млн человек. Третью строчку с 2,24 млн проданных билетов занял московский Мультимедиа Арт Музей – единственный театр в топ–10, которому удалось восстановиться после пандемии, следует из данных The Art Newspaper.
В первую десятку самых популярных музеев мира вошли еще два российских музея. С показателем в 1,64 млн посещений на шестом месте расположился Эрмитаж, на девятом – Третьяковская галерея (1,58 млн проданных билетов). Помимо них в топ–100 попали Пушкинский музей (№ 28, 766 000 посетителей), музеи Московского Кремля (№ 44, 578 000). Единственным частным музеем из России в этом рейтинге стал музей «Гараж», с показателем 408 000 посетителей занявший 71-ю строчку.
В целом, как отмечает издание, количество посетителей 100 самых популярных музеев в мире в сравнении с 2020 г. выросло на 31% до 71 млн человек. Однако пока это на 69% ниже, чем в допандемийном 2019 г., когда этот показатель был равен 230 млн человек. Успех российских музеев, как отмечают в The Art Newspaper, отчасти обусловлен тем, что они были закрыты из–за коронавируса меньше, чем в других странах. К примеру, Русский музей в прошлом году, по данным издания, не работал всего десять дней, то время как Лувр закрывал свои двери для посетителей на 116 дней. Отсутствие в рейтинге Национального музея Китая издание объяснило тем, что музеи этой страны по итогам 2021 г. не смогли предоставить данные.
Спецоперация России на Украине, как считают в The Art Newspaper, окажет «некоторое влияние» на количество посетителей в 2022 г. и, возможно, на несколько лет вперед. Тем не менее международный туризм в Россию в 2021 г. из-за распространения коронавируса оставался значительно ниже допандемийного уровня, поэтому падение может быть не таким резким, отмечает издание.
Музейно-выставочная индустрия России пока не восстановилась после пандемии, говорит главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. В 2021 г. совокупные доходы частных и государственных музеев и выставок, по оценке InterMedia, составили около 82 млрд руб., в 2019 г. – 95,8 млрд руб. Данных по посетителям музеев в 2021 г. пока нет.
Росту количества посетителей музеев и доходов этих организаций будет способствовать программа «Пушкинская карта», считает Сафронов, оценивая ее вклад в рост доходов от реализованных билетов в 20–30% уже по итогам 2022 г.
«Пушкинская карта» – федеральная программа по популяризации культурных мероприятий, запущенная в сентябре 2021 г. Ее участники – россияне в возрасте от 14 до 22 лет – могут получить карту с депозитом, тратить который они должны на походы в музеи, театры, кино. В прошлом году размер депозита составил 3000 руб., с этого – увеличен до 5000 руб.