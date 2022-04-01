«Билли Саммерс»: Стивен Кинг на территории Скорсезе

Билли Саммерс убивает за деньги, но только плохих людей. Так он может спать по ночам. Перед отставкой Билли берется за заказ, который должен стать кульминацией в его карьере. Контракт крайне выгодный, но нервный: понятно, где ждать объект и как его устранить, но совершенно не ясно когда. Жертва (на деле, конечно, отъявленный негодяй) может оказаться в условной точке через неделю, а может и через полгода. Поэтому Билли придумывают легенду, чтобы он мог, не вызывая подозрений, все время быть рядом и ждать часа икс. Теперь его зовут Дейв и он начинающий писатель-алкоголик, переехавший в тихий городок подальше от собутыльников писать роман. План по-хорошему наглый, но почти с самого начала все идет не так. Билли вдруг осознает, что ему нравится нормальная жизнь. А главное – ему чертовски нравится быть писателем!