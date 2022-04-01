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«Билли Саммерс»: Стивен Кинг на территории Скорсезе

6 апреля в России выйдет последний на сегодня роман короля ужасов
Николай Корнацкий
Детали обложки книги «Билли Саммерс» / АСТ

Билли Саммерс убивает за деньги, но только плохих людей. Так он может спать по ночам. Перед отставкой Билли берется за заказ, который должен стать кульминацией в его карьере. Контракт крайне выгодный, но нервный: понятно, где ждать объект и как его устранить, но совершенно не ясно когда. Жертва (на деле, конечно, отъявленный негодяй) может оказаться в условной точке через неделю, а может и через полгода. Поэтому Билли придумывают легенду, чтобы он мог, не вызывая подозрений, все время быть рядом и ждать часа икс. Теперь его зовут Дейв и он начинающий писатель-алкоголик, переехавший в тихий городок подальше от собутыльников писать роман. План по-хорошему наглый, но почти с самого начала все идет не так. Билли вдруг осознает, что ему нравится нормальная жизнь. А главное – ему чертовски нравится быть писателем!

Легко представить ироничный сериал с такой завязкой. На HBO, к примеру, два сезона выдержала черная комедия «Барри» со схожим концептом, только там киллер совмещал основную профессию не с писательством, а с актерством. Права на экранизацию «Билли Саммерса», разумеется, уже куплены – сделку отпраздновал продюсер Джей Джей Абрамс, который снял три сериала по Стивену Кингу («11.22.63», «История Лизи» и «Касл-рок»). Но комедии точно не будет – писатель, поиграв в «Барри» сотню страниц, далее неумолимо гнет линию Мартина Скорсезе, усиливая драму и чувство тревоги. Как доказывает классика криминального жанра – скорсезевские фильмы «Славные парни» и «Ирландец» в том числе, – закон бумеранга един для всех. Как бы осторожен и хитер ни был Билли Саммерс, каким бы кодексом ни оправдывал свои поступки, счастливых развязок в таких историях, как его, не бывает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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