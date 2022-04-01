«Билли Саммерс»: Стивен Кинг на территории Скорсезе

«Билли Саммерс»: Стивен Кинг на территории Скорсезе6 апреля в России выйдет последний на сегодня роман короля ужасов
Билли Саммерс убивает за деньги, но только плохих людей. Так он может спать по ночам. Перед отставкой Билли берется за заказ, который должен стать кульминацией в его карьере. Контракт крайне выгодный, но нервный: понятно, где ждать объект и как его устранить, но совершенно не ясно когда. Жертва (на деле, конечно, отъявленный негодяй) может оказаться в условной точке через неделю, а может и через полгода. Поэтому Билли придумывают легенду, чтобы он мог, не вызывая подозрений, все время быть рядом и ждать часа икс. Теперь его зовут Дейв и он начинающий писатель-алкоголик, переехавший в тихий городок подальше от собутыльников писать роман. План по-хорошему наглый, но почти с самого начала все идет не так. Билли вдруг осознает, что ему нравится нормальная жизнь. А главное – ему чертовски нравится быть писателем!
Легко представить ироничный сериал с такой завязкой. На HBO, к примеру, два сезона выдержала черная комедия «Барри» со схожим концептом, только там киллер совмещал основную профессию не с писательством, а с актерством. Права на экранизацию «Билли Саммерса», разумеется, уже куплены – сделку отпраздновал продюсер Джей Джей Абрамс, который снял три сериала по Стивену Кингу («11.22.63», «История Лизи» и «Касл-рок»). Но комедии точно не будет – писатель, поиграв в «Барри» сотню страниц, далее неумолимо гнет линию Мартина Скорсезе, усиливая драму и чувство тревоги. Как доказывает классика криминального жанра – скорсезевские фильмы «Славные парни» и «Ирландец» в том числе, – закон бумеранга един для всех. Как бы осторожен и хитер ни был Билли Саммерс, каким бы кодексом ни оправдывал свои поступки, счастливых развязок в таких историях, как его, не бывает.