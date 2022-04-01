Лучший иностранный фильм премии «Оскар» выходит в российский прокат

Лучший иностранный фильм премии «Оскар» выходит в российский прокатДрама «Сядь за руль моей машины» снята по рассказу Харуки Мураками
Японец Рюсуке Хамагучи – взошедшая звезда мирового кинематографа. В 2021 г. он поразил сначала Берлинский кинофестиваль своей картиной «Случайность и догадка», которая завоевала гран-при жюри. Затем его фильм «Сядь за руль моей машины» взял приз за лучший сценарий в Каннах. Лучшим иностранным фильмом эту драму признали британские академики и жюри премии «Золотой глобус». И вот на этой неделе «Сядь за руль моей машины» получил в этой же номинации и самую престижную в мире кинопремию – «Оскар».
Такая титулованность типична для победителей «Оскара» в данной категории, что подтверждает судьба «Паразитов» (2019, реж. Пон Чун Хо). Этот фильм взял в 2020 г. четыре «Оскара», в том числе как лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке, а до этого отметился на «Золотом глобусе» и премии Британской академии, на каждой из которых взял по две награды. От него фильм Хамагучи отличается прежде всего хронометражем (три часа кому-то покажутся мучительными), а также скромностью.