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Лучший иностранный фильм премии «Оскар» выходит в российский прокат

Драма «Сядь за руль моей машины» снята по рассказу Харуки Мураками
Дмитрий Елагин
Кадр из фильма / «Экспонента Фильм»

Японец Рюсуке Хамагучи – взошедшая звезда мирового кинематографа. В 2021 г. он поразил сначала Берлинский кинофестиваль своей картиной «Случайность и догадка», которая завоевала гран-при жюри. Затем его фильм «Сядь за руль моей машины» взял приз за лучший сценарий в Каннах. Лучшим иностранным фильмом эту драму признали британские академики и жюри премии «Золотой глобус». И вот на этой неделе «Сядь за руль моей машины» получил в этой же номинации и самую престижную в мире кинопремию – «Оскар».

Такая титулованность типична для победителей «Оскара» в данной категории, что подтверждает судьба «Паразитов» (2019, реж. Пон Чун Хо). Этот фильм взял в 2020 г. четыре «Оскара», в том числе как лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке, а до этого отметился на «Золотом глобусе» и премии Британской академии, на каждой из которых взял по две награды. От него фильм Хамагучи отличается прежде всего хронометражем (три часа кому-то покажутся мучительными), а также скромностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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