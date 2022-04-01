Лучший иностранный фильм премии «Оскар» выходит в российский прокат

Такая титулованность типична для победителей «Оскара» в данной категории, что подтверждает судьба «Паразитов» (2019, реж. Пон Чун Хо). Этот фильм взял в 2020 г. четыре «Оскара», в том числе как лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке, а до этого отметился на «Золотом глобусе» и премии Британской академии, на каждой из которых взял по две награды. От него фильм Хамагучи отличается прежде всего хронометражем (три часа кому-то покажутся мучительными), а также скромностью.