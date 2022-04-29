«Два холма»: полицейки, матчества и приматы

2140 год, идиллический городок Два холма. Молодая учительница Рада Еленовна (Пелагея Невзорова, известная по сериалам «Улица» и «Война семей») везет стайку учениц на экскурсию в место, которое ранее было Москвой, – показать, как живут эти дикари мужчины. Довольно нелепые обстоятельства сводят ее с парнем по имени Гера (Никита Кологривый, известный по сериалу «Пищеблок» и по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор») – вроде не таким уж и диким, даже симпатичным. Затем уже Гера в результате череды все тех же нелепых обстоятельств оказывается в Двух холмах в новом для себя статусе – «хранитель семени».