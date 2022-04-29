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«Два холма»: полицейки, матчества и приматы

На видеосервисе Start состоялась премьера комедийной антиутопии о мире, в котором правят женщины
Роман Черкасов
Кадр из сериала / START

В 2030 г. некий вирус убил 99% мужского населения. Женщины немного погоревали, а затем построили общество по своим правилам. Переселились из высоток мегаполисов в компактные экогородки, победили глобальное потепление, увеличили продолжительность жизни, научились создавать искусственную пищу и заменили отчества матчествами. Выжившая мужская часть популяции разделилась на две категории. Одни свыклись с новым дивным миром и стали «хранителями семени», необходимыми для воспроизводства потомства. Другие с отвращением к такой участи ушли прочь и начали жить по-своему, по-мужски – в варварстве и антисанитарии. Такова закадровая предыстория.

2140 год, идиллический городок Два холма. Молодая учительница Рада Еленовна (Пелагея Невзорова, известная по сериалам «Улица» и «Война семей») везет стайку учениц на экскурсию в место, которое ранее было Москвой, – показать, как живут эти дикари мужчины. Довольно нелепые обстоятельства сводят ее с парнем по имени Гера (Никита Кологривый, известный по сериалу «Пищеблок» и по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор») – вроде не таким уж и диким, даже симпатичным. Затем уже Гера в результате череды все тех же нелепых обстоятельств оказывается в Двух холмах в новом для себя статусе – «хранитель семени».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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