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В кинотеатрах будут показывать сериалы

Помочь с контентом готовы видеосервисы
Мария Истомина
Премьера комедийной антиутопии «Два холма» о мире, в котором победил матриархат, состоялась на Start в конце апреля этого года. / Start

9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей» при ознакомлении с анонсами релизов на сайте «Кинопоиск». Этот сериал – оригинальный проект видеосервиса Start. Представитель Start подтвердил информацию о планируемой кинопремьере, отметив, что зрители кинотеатров увидят первые эпизоды «Двух холмов».

Премьера комедийной антиутопии «Два холма» о мире, в котором победил матриархат, состоялась на Start в конце апреля этого года. Над созданием проекта работали генпродюсеры Yellow, Black & White (YBW), известные как создатели фильма «Холоп», ставшего самым кассовым в истории российского кинопроката. С момента начала показа «Два холма», по данным Start, по подписке посмотрели 600 000 домохозяйств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных