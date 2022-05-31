В кинотеатрах будут показывать сериалы

Премьера комедийной антиутопии «Два холма» о мире, в котором победил матриархат, состоялась на Start в конце апреля этого года. Над созданием проекта работали генпродюсеры Yellow, Black & White (YBW), известные как создатели фильма «Холоп», ставшего самым кассовым в истории российского кинопроката. С момента начала показа «Два холма», по данным Start, по подписке посмотрели 600 000 домохозяйств.