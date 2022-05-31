В кинотеатрах будут показывать сериалы

В кинотеатрах будут показывать сериалыПомочь с контентом готовы видеосервисы
9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей» при ознакомлении с анонсами релизов на сайте «Кинопоиск». Этот сериал – оригинальный проект видеосервиса Start. Представитель Start подтвердил информацию о планируемой кинопремьере, отметив, что зрители кинотеатров увидят первые эпизоды «Двух холмов».
Премьера комедийной антиутопии «Два холма» о мире, в котором победил матриархат, состоялась на Start в конце апреля этого года. Над созданием проекта работали генпродюсеры Yellow, Black & White (YBW), известные как создатели фильма «Холоп», ставшего самым кассовым в истории российского кинопроката. С момента начала показа «Два холма», по данным Start, по подписке посмотрели 600 000 домохозяйств.
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