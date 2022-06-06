Основатель «Каро» Пол Хет с партнерами запустили обучающую платформу для детей

Основатель и совладелец «Каро» Пол Хет и президент этой киносети Ольга Зинякова запустили первую в России edutainment (образовательно-развлекательную) онлайн-платформу для детей Vidux. Об этом рассказала «Ведомостям» Зинякова, уточнив, что в данном случае она и Хет выступают как инвесторы проекта. Управлять Vidux будет команда менеджеров под руководством маркетолога и искусствоведа Тамары Волковой. Размер инвестиций в проект партнеры не раскрыли.