Основатель «Каро» Пол Хет с партнерами запустили обучающую платформу для детей

Основатель «Каро» Пол Хет с партнерами запустили обучающую платформу для детейСоздатели Vidux хотят занять пустующую нишу культурного образования
Основатель и совладелец «Каро» Пол Хет и президент этой киносети Ольга Зинякова запустили первую в России edutainment (образовательно-развлекательную) онлайн-платформу для детей Vidux. Об этом рассказала «Ведомостям» Зинякова, уточнив, что в данном случае она и Хет выступают как инвесторы проекта. Управлять Vidux будет команда менеджеров под руководством маркетолога и искусствоведа Тамары Волковой. Размер инвестиций в проект партнеры не раскрыли.
ООО «Видукс» зарегистрировано в октябре 2021 г., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Хету и Зиняковой принадлежат доли по 42,5% в этом ООО, еще у 15% – у Волковой.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам