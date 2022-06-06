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Основатель «Каро» Пол Хет с партнерами запустили обучающую платформу для детей

Создатели Vidux хотят занять пустующую нишу культурного образования
Мария Истомина
Основатель киносети «Каро» Пол Хет / Владимир Смирнов / ТАСС

Основатель и совладелец «Каро» Пол Хет и президент этой киносети Ольга Зинякова запустили первую в России edutainment (образовательно-развлекательную) онлайн-платформу для детей Vidux. Об этом рассказала «Ведомостям» Зинякова, уточнив, что в данном случае она и Хет выступают как инвесторы проекта. Управлять Vidux будет команда менеджеров под руководством маркетолога и искусствоведа Тамары Волковой. Размер инвестиций в проект партнеры не раскрыли.

ООО «Видукс» зарегистрировано в октябре 2021 г., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Хету и Зиняковой принадлежат доли по 42,5% в этом ООО, еще у 15% – у Волковой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных