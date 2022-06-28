«Литрес» запустил подписку на аудиокниги и их электронные версии, сообщил «Ведомостям» Сергей Анурьев, гендиректор ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека»). В каталог подписки вошло более 190 000 цифровых книг (порядка 140 000 – аудиокниги и подкасты, остальное – электронные книги) и только те, цена которых не превышает 399 руб. (без учета скидок).