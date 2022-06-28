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«Литрес» запустил подписку на аудиокниги

Из-за ухода западных контентных сервисов это может заинтересовать россиян, считают эксперты и участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Рынок аудиокниг – один из самых динамично растущих / Максим Стулов / Ведомости

«Литрес» запустил подписку на аудиокниги и их электронные версии, сообщил «Ведомостям» Сергей Анурьев, гендиректор ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека»). В каталог подписки вошло более 190 000 цифровых книг (порядка 140 000 – аудиокниги и подкасты, остальное – электронные книги) и только те, цена которых не превышает 399 руб. (без учета скидок).

Стоимость подписки в месяц составит 399 руб. Столько же стоит сейчас подписка на аудиокниги и подкасты Bookmate, но в каталоге этого сервиса около 100 000 названий. У сервиса аудиокниг Storytel подписной каталог включает 170 000 единиц контента, но подписка дороже – 549 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных