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«Брат Иван»: культ коллекционера

В Пушкинском музее открылась выставка картин из коллекции Михаила и Ивана Морозовых
Вячеслав Суриков
Максим Стулов / Ведомости

Еще в апреле картины из коллекции братьев Морозовых можно было увидеть в фонде Louis Vuitton. Парижская выставка открылась в сентябре 2021 г. и должна была закончиться в этом году 22 февраля, но ее продлили до 3 апреля. Как только санкционный режим включился на полную мощность, стало понятно, что и культура не останется в стороне. После введения персональных санкций в отношении владельцев двух картин – «Автопортрета в сером» Петра Кончаловского (Петр Авен) и портрета Тимофея Морозова, написанного Валентином Серовым (Вячеслав Кантор), – эти картины из коллекции Морозовых остались во Франции, остальные экспонаты, ранее принадлежавшие им, вернулись в Россию.

«Брат Иван» в Пушкинском музее открылся почти одновременно с «Выбором Сергея Щукина» в Эрмитаже. Музеи поделились друг с другом картинами из коллекций, которыми они владеют по частям. И там и там можно встретить картины одних и тех же художников: Ван Гог, Гоген, Пикассо, Ренуар, Сезанн, Матисс. Что неудивительно: и Морозовы, и Щукин собирали коллекции в один и тот же период и в одних и тех же местах. Прежде всего в Париже – столице мирового искусства конца XIX – начала XX в.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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