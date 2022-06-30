«Брат Иван»: культ коллекционера

Еще в апреле картины из коллекции братьев Морозовых можно было увидеть в фонде Louis Vuitton. Парижская выставка открылась в сентябре 2021 г. и должна была закончиться в этом году 22 февраля, но ее продлили до 3 апреля. Как только санкционный режим включился на полную мощность, стало понятно, что и культура не останется в стороне. После введения персональных санкций в отношении владельцев двух картин – «Автопортрета в сером» Петра Кончаловского (Петр Авен) и портрета Тимофея Морозова, написанного Валентином Серовым (Вячеслав Кантор), – эти картины из коллекции Морозовых остались во Франции, остальные экспонаты, ранее принадлежавшие им, вернулись в Россию.