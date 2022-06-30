«Брат Иван»: культ коллекционера

«Брат Иван»: культ коллекционераВ Пушкинском музее открылась выставка картин из коллекции Михаила и Ивана Морозовых
Еще в апреле картины из коллекции братьев Морозовых можно было увидеть в фонде Louis Vuitton. Парижская выставка открылась в сентябре 2021 г. и должна была закончиться в этом году 22 февраля, но ее продлили до 3 апреля. Как только санкционный режим включился на полную мощность, стало понятно, что и культура не останется в стороне. После введения персональных санкций в отношении владельцев двух картин – «Автопортрета в сером» Петра Кончаловского (Петр Авен) и портрета Тимофея Морозова, написанного Валентином Серовым (Вячеслав Кантор), – эти картины из коллекции Морозовых остались во Франции, остальные экспонаты, ранее принадлежавшие им, вернулись в Россию.
«Брат Иван» в Пушкинском музее открылся почти одновременно с «Выбором Сергея Щукина» в Эрмитаже. Музеи поделились друг с другом картинами из коллекций, которыми они владеют по частям. И там и там можно встретить картины одних и тех же художников: Ван Гог, Гоген, Пикассо, Ренуар, Сезанн, Матисс. Что неудивительно: и Морозовы, и Щукин собирали коллекции в один и тот же период и в одних и тех же местах. Прежде всего в Париже – столице мирового искусства конца XIX – начала XX в.