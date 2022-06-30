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Кино на экспорт: идем на восток

Как культурная изоляция изменила направление продвижения и дистрибуции российской кинопродукции
Николай Корнацкий
Aly Song / Reuters

Успехи российского кино 2010-х гг. выявили следующий парадокс. Чтобы успешно конкурировать с Голливудом в домашнем прокате, нужны большие бюджеты. Но емкости нашего рынка недостаточно, чтобы эти бюджеты окупать. Соответственно, нужно по примеру Голливуда активнее продвигать российское кино за рубеж.

Чиновники и продюсеры сходятся во мнении: вынужденно свернув с протоптанной тропы на запад, идти теперь нужно на восток и развивать новые направления. В числе приоритетных регионов, как объявляли ранее Минкультуры и Роскино, страны MENA, Латинская Америка, Азия и т. д. «Ведомости» разбирались, чем интересны эти рынки для российской киноиндустрии и какие фильмы и сериалы, в свою очередь, могут заинтересовать местных зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных