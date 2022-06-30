Кино на экспорт: идем на восток

Чиновники и продюсеры сходятся во мнении: вынужденно свернув с протоптанной тропы на запад, идти теперь нужно на восток и развивать новые направления. В числе приоритетных регионов, как объявляли ранее Минкультуры и Роскино, страны MENA, Латинская Америка, Азия и т. д. «Ведомости» разбирались, чем интересны эти рынки для российской киноиндустрии и какие фильмы и сериалы, в свою очередь, могут заинтересовать местных зрителей.