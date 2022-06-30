Кино на экспорт: идем на восток

Кино на экспорт: идем на востокКак культурная изоляция изменила направление продвижения и дистрибуции российской кинопродукции
Успехи российского кино 2010-х гг. выявили следующий парадокс. Чтобы успешно конкурировать с Голливудом в домашнем прокате, нужны большие бюджеты. Но емкости нашего рынка недостаточно, чтобы эти бюджеты окупать. Соответственно, нужно по примеру Голливуда активнее продвигать российское кино за рубеж.
Чиновники и продюсеры сходятся во мнении: вынужденно свернув с протоптанной тропы на запад, идти теперь нужно на восток и развивать новые направления. В числе приоритетных регионов, как объявляли ранее Минкультуры и Роскино, страны MENA, Латинская Америка, Азия и т. д. «Ведомости» разбирались, чем интересны эти рынки для российской киноиндустрии и какие фильмы и сериалы, в свою очередь, могут заинтересовать местных зрителей.
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