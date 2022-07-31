Крупнейшая в стране киносеть начнет показывать фильмы Голливуда

Крупнейшая в стране киносеть начнет показывать фильмы ГолливудаПервой будет показана киноновинка Universal «Миньоны: Грювитация», которую студия в России не выпускала
С 1 августа объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» (№ 1, владеет 76 кинотеатрами на 585 кинозалов – данные «Невафильм Research» на май 2022 г.) начнет предлагать своим посетителям новую услугу – кинопродукт, рассказал «Ведомостям» гендиректор этой киносети Алексей Васясин. В него будет включен российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».
В первый кинопродукт сети, как уточнил Васясин, войдут мультфильмы – российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI). В дальнейшем киносеть планирует расширить предложение кинопродуктов, в него, в частности, может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил Васясин.
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