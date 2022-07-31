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Крупнейшая в стране киносеть начнет показывать фильмы Голливуда

Первой будет показана киноновинка Universal «Миньоны: Грювитация», которую студия в России не выпускала
Мария Истомина
Мультфильм «Миньоны: Грювитация», который планируется показать в киносети / Universal Pictures

С 1 августа объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» (№ 1, владеет 76 кинотеатрами на 585 кинозалов – данные «Невафильм Research» на май 2022 г.) начнет предлагать своим посетителям новую услугу – кинопродукт, рассказал «Ведомостям» гендиректор этой киносети Алексей Васясин. В него будет включен российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».

В первый кинопродукт сети, как уточнил Васясин, войдут мультфильмы – российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI). В дальнейшем киносеть планирует расширить предложение кинопродуктов, в него, в частности, может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил Васясин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных