Крупнейшая в стране киносеть начнет показывать фильмы Голливуда

С 1 августа объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» (№ 1, владеет 76 кинотеатрами на 585 кинозалов – данные «Невафильм Research» на май 2022 г.) начнет предлагать своим посетителям новую услугу – кинопродукт, рассказал «Ведомостям» гендиректор этой киносети Алексей Васясин. В него будет включен российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».