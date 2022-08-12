Фестиваль Signal: музыка за горизонтом

Первый Signal в 2017 г. собрал 7000 поклонников электронной музыки. Пять лет спустя их число увеличилось до 15 000 человек. В этом году организаторы фестиваля заявили семь сцен и 180 артистов (в прошлом году было 120). Максимальное число посетителей решено было оставить в пределах 16 000. Мотивация самоограничения – экологическая. Фестиваль Signal не должен перегружать инфраструктуру парка «Никола-Ленивец».