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Фестиваль Signal: музыка за горизонтом

С 18 по 21 августа в Никола-Ленивце пройдет фестиваль электронной музыки
Вячеслав Суриков
С 18 по 21 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет уже шестой Signal / Signal

Первый Signal в 2017 г. собрал 7000 поклонников электронной музыки. Пять лет спустя их число увеличилось до 15 000 человек. В этом году организаторы фестиваля заявили семь сцен и 180 артистов (в прошлом году было 120). Максимальное число посетителей решено было оставить в пределах 16 000. Мотивация самоограничения – экологическая. Фестиваль Signal не должен перегружать инфраструктуру парка «Никола-Ленивец».

Синтез музыки и архитектуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных