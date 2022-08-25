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Ирландские владельцы приложения цифровых книг Bookmate уходят из России

Но сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под «Яндексом»
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Ирландские владельцы сервиса цифровых книг Bookmate уходят из России. Но сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под управлением «Яндекса» / Евгений Разумный / Ведомости

Ирландская компания Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с условиями недавней сделки ирландской компании с «Яндексом». Топ-менеджер книжного издательства также сообщил «Ведомостям», что слышал о возможном уходе Bookmate из России.

О каком именно сроке выхода владельцев сервиса из российского бизнеса может идти речь, источникам не известно. Bookmate на данный момент работает в обычном режиме – все три тарифа годовой подписки Bookmate («Премиум», «Книги» и «Аудио») доступны российским пользователям, убедился корреспондент «Ведомостей». Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных