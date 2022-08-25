Ирландские владельцы приложения цифровых книг Bookmate уходят из России

Ирландские владельцы приложения цифровых книг Bookmate уходят из РоссииНо сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под «Яндексом»
Ирландская компания Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с условиями недавней сделки ирландской компании с «Яндексом». Топ-менеджер книжного издательства также сообщил «Ведомостям», что слышал о возможном уходе Bookmate из России.
О каком именно сроке выхода владельцев сервиса из российского бизнеса может идти речь, источникам не известно. Bookmate на данный момент работает в обычном режиме – все три тарифа годовой подписки Bookmate («Премиум», «Книги» и «Аудио») доступны российским пользователям, убедился корреспондент «Ведомостей». Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.
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