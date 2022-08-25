Ирландские владельцы приложения цифровых книг Bookmate уходят из России

О каком именно сроке выхода владельцев сервиса из российского бизнеса может идти речь, источникам не известно. Bookmate на данный момент работает в обычном режиме – все три тарифа годовой подписки Bookmate («Премиум», «Книги» и «Аудио») доступны российским пользователям, убедился корреспондент «Ведомостей». Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.