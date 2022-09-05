Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода Голливуда

Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода ГолливудаВ российских фильмах они хотят видеть нетривиальные сюжеты и новых актеров
Больше половины зрителей – 54% – сохранили частоту походов в кинотеатры, после того как голливудские мейджоры прекратили выпуск своих новинок в России, следует из данных исследования холдинга «Цифровое телевидение» и трекера «Кинозритель» (совместный проект аналитического агентства Wanta Group и Фонда кино). 39% стали ходить в кино реже, а 7% чаще, чем в прошлом году.
Исследование проводилось в июне методом опроса зрителей на выходе из кинозалов в крупнейших городах по посещаемости кинотеатров– Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Всего в нем приняли участие 1780 человек.
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