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Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода Голливуда

В российских фильмах они хотят видеть нетривиальные сюжеты и новых актеров
Мария Истомина
Чтобы российское кино стало лучше, сюжет в них должен быть нетривиальным и непредсказуемым, считают 11% (самый популярный ответ) участников исследования / Евгений Разумный / Ведомости

Больше половины зрителей – 54% – сохранили частоту походов в кинотеатры, после того как голливудские мейджоры прекратили выпуск своих новинок в России, следует из данных исследования холдинга «Цифровое телевидение» и трекера «Кинозритель» (совместный проект аналитического агентства Wanta Group и Фонда кино). 39% стали ходить в кино реже, а 7% чаще, чем в прошлом году.

Исследование проводилось в июне методом опроса зрителей на выходе из кинозалов в крупнейших городах по посещаемости кинотеатров– Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Всего в нем приняли участие 1780 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных