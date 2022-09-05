Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода Голливуда

Больше половины зрителей – 54% – сохранили частоту походов в кинотеатры, после того как голливудские мейджоры прекратили выпуск своих новинок в России, следует из данных исследования холдинга «Цифровое телевидение» и трекера «Кинозритель» (совместный проект аналитического агентства Wanta Group и Фонда кино). 39% стали ходить в кино реже, а 7% чаще, чем в прошлом году.