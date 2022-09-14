«Знаковая фигура последних 30 лет». Медиабизнес о Владимире Сунгоркине

«Знаковая фигура последних 30 лет». Медиабизнес о Владимире СунгоркинеГлавный редактор «Комсомольской правды» скончался на 69-м году жизни
Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщила редакция газеты 14 сентября. Трагедия, как уточнили в издании, случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти медиаменеджера стал инсульт.
Свои соболезнования по поводу смерти Сунгоркина выразил президент России Владимир Путин, который знал главного редактора «Комсомольской правды» лично и фигурировал в рекламе газеты. «Это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас», – сказал Путин.
«Комсомолка» при Сунгоркине
Сунгоркин начал свою профессиональную деятельность в 1986 г. – тогда он стал собкором «Комсомолки» на строительстве БАМа. Он поэтапно занимал различные должности в издании – от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора газеты, которым он был избран в 1997 г. В 1998 г. Сунгоркин стал председателем совета директоров ЗАО «Комсомольская правда», а в 1999 г. снова вернулся на должность главреда.
С 2002 г. он совмещал две должности: главреда «Комсомольской правды» и гендиректора одноименного издательского дома. Учредитель российской «Комсомольской правды» – АО «Издательский дом «Комсомольская правда». В 2021 г. выручка АО «ИД «Комсомольская правда» составила 3,1 млрд руб., а чистая прибыль – 228,6 млн руб., следует из базы данных «СПАРК–Интерфакса».
Актуальных данных о составе акционеров общества нет, последние изменения в «СПАРК-Интерфаксе» датируются 2011 г. Как писало в 2017 г. отраслевой издание AdIndex, основным владельцем издания является «ЛДВ Пресс». Эффективная доля этой компании в «Комсомольской правде», как отмечало издание, может составлять 60,2%. Мажоритарием (75,1%) «ЛДВ Пресс» в свою очередь является сын основателя холдинга «Балтийская медиагруппа» Олега Руднова Сергей.
Суммарная аудитория одного номера «Комсомольской правды» по всей России составляет по данным за март - июль 2022 г. 1,76 млн человек старше 16 лет, а еженедельной «толстушки» – почти 2,2 млн, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Совокупная аудитория сайта и приложения «Комсомольской правды», по данным Mediascope, составила в августе 2022 г. более 20,2 млн человек среди россиян старше 12 лет.
В ногу со временем
Сунгоркин – настоящий профессионал, всегда шедший в ногу со временем и отвечавший за свои слова и поступки, говорит гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров: «Именно при Владимире Николаевиче Сунгоркине издание “Комсомольская правда” превратилось из рупора Ленинского комсомола в любимую газету миллионов читателей разных поколений, вышло в интернет и радиоэфир».
«Талантливый человек, с прекрасным чувством юмора, тонко чувствующий и понимающий жизнь», – вспоминает о Сунгоркине заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова.
Это уникальный человек, который сочетал в себе таланты журналиста, менеджера и организатора, говорит президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев: «Именно он является соавтором такого ноу-хау, как еженедельный выпуск ежедневной газеты».
Сунгоркин был очень активен в отстаивании интересов медиаиндустрии, прежде всего печатных СМИ, вспоминает Алексей Волин, гендиректор ФГУП «Космическая связь» (до октября 2020 г. был замминистра цифрового развития РФ): «Это касалось вопросов сетей распространения, подписки, тарифов на доставку периодической печати "Почтой России" и т. д.», – уточнил Волин.
Сунгоркин – знаковая фигура в российской журналистике последних 30 лет, считает главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин. «Он трансформировал довольно консервативное издание “Комсомольская правда” в одну из самых популярных и коммерчески успешных газет в стране», – отметил медиаменеджер.
Сунгоркин – эпоха, один из создателей современной российской журналистики, говорит Михаил Нелюбин, гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости»). Для многих журналистов, работающих сегодня в российских и зарубежных СМИ, «Комсомольская правда» является своеобразной alma mater, добавил он. «Владимир Николаевич задавал стандарты работы своим примером, подходами к работе, – отметил Нелюбин. – Он в первую очередь был первоклассным журналистом. Но также и отличным руководителем. Человек слова и дела, очень порядочный».