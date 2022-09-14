«Знаковая фигура последних 30 лет». Медиабизнес о Владимире Сунгоркине

Сунгоркин начал свою профессиональную деятельность в 1986 г. – тогда он стал собкором «Комсомолки» на строительстве БАМа. Он поэтапно занимал различные должности в издании – от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора газеты, которым он был избран в 1997 г. В 1998 г. Сунгоркин стал председателем совета директоров ЗАО «Комсомольская правда», а в 1999 г. снова вернулся на должность главреда.