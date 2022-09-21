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Геймеры вновь заинтересовались играми на дисках

В России растет спрос на коробочные игры для консолей и ПК
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Рост спроса на коробочные игры связан исключительно с тем, что официально купить игры в онлайн-магазинах теперь нельзя / Евгений Разумный / Ведомости

Ограничения со стороны онлайн-магазинов компьютерных игр спровоцировали в России рост интереса к играм на физических носителях. За восемь месяцев 2022 г. рынок коробочных игр для консолей и ПК показывает количественный рост порядка 10%, его объем сейчас составляет около 1,1 млн шт., рассказал «Ведомостям» представитель «М.видео-Эльдорадо». Эту тенденцию также подтвердили представители Wildberries и Ozon.

В марте, после начала СВО на Украине, Sony сообщила о прекращении продаж консолей PlayStation, игр и поддержки онлайн-магазина PlayStation Store в России. О приостановке деятельности в нашей стране в том же месяце объявила Microsoft, которая выпускает консоли Xbox. Поставки консолей и работу онлайн-магазина приостановила Nintendo. Разработчик игр Valve, в свою очередь, закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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