Геймеры вновь заинтересовались играми на дисках

Геймеры вновь заинтересовались играми на дискахВ России растет спрос на коробочные игры для консолей и ПК
Ограничения со стороны онлайн-магазинов компьютерных игр спровоцировали в России рост интереса к играм на физических носителях. За восемь месяцев 2022 г. рынок коробочных игр для консолей и ПК показывает количественный рост порядка 10%, его объем сейчас составляет около 1,1 млн шт., рассказал «Ведомостям» представитель «М.видео-Эльдорадо». Эту тенденцию также подтвердили представители Wildberries и Ozon.
В марте, после начала СВО на Украине, Sony сообщила о прекращении продаж консолей PlayStation, игр и поддержки онлайн-магазина PlayStation Store в России. О приостановке деятельности в нашей стране в том же месяце объявила Microsoft, которая выпускает консоли Xbox. Поставки консолей и работу онлайн-магазина приостановила Nintendo. Разработчик игр Valve, в свою очередь, закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир».