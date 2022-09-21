Геймеры вновь заинтересовались играми на дисках

В марте, после начала СВО на Украине, Sony сообщила о прекращении продаж консолей PlayStation, игр и поддержки онлайн-магазина PlayStation Store в России. О приостановке деятельности в нашей стране в том же месяце объявила Microsoft, которая выпускает консоли Xbox. Поставки консолей и работу онлайн-магазина приостановила Nintendo. Разработчик игр Valve, в свою очередь, закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир».