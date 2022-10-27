Главный селлер ТВ-рекламы НРА объявил о повышении цен в 2023 году

Главный селлер ТВ-рекламы НРА объявил о повышении цен в 2023 годуРост ставок на 20–30% будет чувствительным для клиентов, считают участники рынка
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) объявил участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на телеканалах в 2023 г. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух рекламных групп и собеседник, знакомый с планами селлера. По их словам, вилка роста составит 20–30%. О росте расценок на рекламу сообщило также в блоге рекламное агентство Starlink (входит в рекламную группу «Родная речь»). По прогнозу ЦБ, при базовом сценарии потребительская инфляция по итогам 2022 г. составит 11–13%.
По словам собеседников «Ведомостей», максимальный рост базовой ставки в 30% зафиксирован на каналах ТНТ, «Матч ТВ», 2 х 2 (входят в холдинг «Газпром-медиа»), СТС, «Че» (принадлежат «Национальной медиа группе» – НМГ) и «Россия 24» (входит в государственный холдинг ВГТРК). На 26% дороже будет стоить размещение рекламы на телеканалах «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал», РЕН ТВ (НМГ), ТВЦ и «Суббота» («Газпром-медиа»). На 23% увеличатся цены на НТВ, ТВ-3 и «Пятнице» («Газпром-медиа»), «Пятом канале» (НМГ).