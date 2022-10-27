Главный селлер ТВ-рекламы НРА объявил о повышении цен в 2023 году

Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) объявил участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на телеканалах в 2023 г. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух рекламных групп и собеседник, знакомый с планами селлера. По их словам, вилка роста составит 20–30%. О росте расценок на рекламу сообщило также в блоге рекламное агентство Starlink (входит в рекламную группу «Родная речь»). По прогнозу ЦБ, при базовом сценарии потребительская инфляция по итогам 2022 г. составит 11–13%.