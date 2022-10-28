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ADG Group нашла нового партнера по проекту «Место встречи»

Управлять фудхоллами в некоторых из реконструируемых кинотеатров будет EatMarket
Елизавета Клочкова
Изначально ADG Group сама управляла фудхоллами в своих районных центрах / stroi.mos.ru

Сеть фудхоллов EatMarket до конца 2023 г. возьмет в управление гастромаркеты в 12 районных центрах «Место встречи», создаваемых в ходе реконструкции старых советских кинотеатров. Об этом рассказал представитель ADG Group – девелопера этих объектов. Заключение стратегического партнерства с последней подтвердил и представитель Zemskiy Group, в которую входит EatMarket. Сами фудхоллы будут работать под брендом Market Liner, говорят собеседники «Ведомостей». Их общая площадь составит 17 000 кв. м, инвестиции в каждый из них составят около 50 млн руб., уточняет представитель ADG Group. Таким образом, общие затраты на проект будут на уровне 600 млн руб.

Структура ADG Group – «Эдисонэнерго» – выкупила у мэрии Москвы 39 кинотеатров суммарной площадью 170 000 кв. м в 2014 г. Сумма сделки составила 9,6 млрд руб. Среди объектов – «Будапешт» в Бибиреве, «София» в Северном Измайлове, «Байконур» в Отрадном, «Киргизия» в Новогирееве и проч. Инвестиции в их реконструкцию оценивались примерно в 60 млрд руб., основной кредитор этих проектов – банк ВТБ. Сама ADG Group принадлежит Григорию и Михаилу Печерским. Последний – бывший вице-президент Альфа-банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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