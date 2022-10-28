ADG Group нашла нового партнера по проекту «Место встречи»

Сеть фудхоллов EatMarket до конца 2023 г. возьмет в управление гастромаркеты в 12 районных центрах «Место встречи», создаваемых в ходе реконструкции старых советских кинотеатров. Об этом рассказал представитель ADG Group – девелопера этих объектов. Заключение стратегического партнерства с последней подтвердил и представитель Zemskiy Group, в которую входит EatMarket. Сами фудхоллы будут работать под брендом Market Liner, говорят собеседники «Ведомостей». Их общая площадь составит 17 000 кв. м, инвестиции в каждый из них составят около 50 млн руб., уточняет представитель ADG Group. Таким образом, общие затраты на проект будут на уровне 600 млн руб.