ADG Group нашла нового партнера по проекту «Место встречи»Управлять фудхоллами в некоторых из реконструируемых кинотеатров будет EatMarket
Сеть фудхоллов EatMarket до конца 2023 г. возьмет в управление гастромаркеты в 12 районных центрах «Место встречи», создаваемых в ходе реконструкции старых советских кинотеатров. Об этом рассказал представитель ADG Group – девелопера этих объектов. Заключение стратегического партнерства с последней подтвердил и представитель Zemskiy Group, в которую входит EatMarket. Сами фудхоллы будут работать под брендом Market Liner, говорят собеседники «Ведомостей». Их общая площадь составит 17 000 кв. м, инвестиции в каждый из них составят около 50 млн руб., уточняет представитель ADG Group. Таким образом, общие затраты на проект будут на уровне 600 млн руб.
Структура ADG Group – «Эдисонэнерго» – выкупила у мэрии Москвы 39 кинотеатров суммарной площадью 170 000 кв. м в 2014 г. Сумма сделки составила 9,6 млрд руб. Среди объектов – «Будапешт» в Бибиреве, «София» в Северном Измайлове, «Байконур» в Отрадном, «Киргизия» в Новогирееве и проч. Инвестиции в их реконструкцию оценивались примерно в 60 млрд руб., основной кредитор этих проектов – банк ВТБ. Сама ADG Group принадлежит Григорию и Михаилу Печерским. Последний – бывший вице-президент Альфа-банка.