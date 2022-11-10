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«Национальная медиа группа» создает собственную кинопрокатную компанию

Российские инвесторы все активнее занимают нишу ушедших голливудских мейджоров
Мария Истомина
Наработанная годами привычка регулярно посещать кинотеатры в немалой степени базировалась на посещении иноязычного кино, но изменить привычку не сложнее, чем ее сформировать / Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший топ-менеджер российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney Вадим Смирнов выходит на работу в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ), рассказали «Ведомостям» топ-менеджер кинокомпании и собеседник в кинопрокатной компании. НМГ выходит в новый для себя сегмент рынка – кинопрокат и создает компанию «НМГ кинопрокат», руководить которой действительно будет Смирнов, сообщил «Ведомостям» представитель холдинга. Смирнов подтвердил эту информацию «Ведомостям».

Выход в новые сегменты позволит диверсифицировать бизнес НМГ и найти новые возможности для синергии медийных бизнесов компании, передала через представителя гендиректор НМГ Светлана Баланова. Первым релизом «НМГ кинопроката», рассказал «Ведомостям» Смирнов, станет приключенческий анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» (Art Pictures Studio и Gluk’oza Animation), который выйдет в прокат 29 декабря. Прокатчик рассматривает возможность выпуска фильмов и независимых зарубежных студий, но акцент планируется сделать на российских картинах, отметил представитель НМГ, добавив, что переговоры с отечественными продюсерами уже ведутся. Более подробную информацию о планах компании собеседники не раскрыли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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