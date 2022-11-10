«Национальная медиа группа» создает собственную кинопрокатную компанию

«Национальная медиа группа» создает собственную кинопрокатную компаниюРоссийские инвесторы все активнее занимают нишу ушедших голливудских мейджоров
Бывший топ-менеджер российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney Вадим Смирнов выходит на работу в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ), рассказали «Ведомостям» топ-менеджер кинокомпании и собеседник в кинопрокатной компании. НМГ выходит в новый для себя сегмент рынка – кинопрокат и создает компанию «НМГ кинопрокат», руководить которой действительно будет Смирнов, сообщил «Ведомостям» представитель холдинга. Смирнов подтвердил эту информацию «Ведомостям».
Выход в новые сегменты позволит диверсифицировать бизнес НМГ и найти новые возможности для синергии медийных бизнесов компании, передала через представителя гендиректор НМГ Светлана Баланова. Первым релизом «НМГ кинопроката», рассказал «Ведомостям» Смирнов, станет приключенческий анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» (Art Pictures Studio и Gluk’oza Animation), который выйдет в прокат 29 декабря. Прокатчик рассматривает возможность выпуска фильмов и независимых зарубежных студий, но акцент планируется сделать на российских картинах, отметил представитель НМГ, добавив, что переговоры с отечественными продюсерами уже ведутся. Более подробную информацию о планах компании собеседники не раскрыли.