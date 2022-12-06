В «МТС медиа» поменяется руководство и стратегия

А с июля 2022 г., когда «МТС медиа» системно стартовала с прокатом оригинальных релизов, и до конца 2023 г. компания выпустит в общей сложности около 20 полнометражных фильмов, рассказал Мишин. Это будет как авторское, так и жанровое кино. В перспективе «МТС медиа» инициирует создание большого кино, с бюджетом в сотни миллионов рублей, не исключает он. Одна из ставок в развитии направления жанрового кино – кинофраншизы, говорит Мишин. И одной из первых кинофраншиз станет «Сергий против нечисти». Эта киностори, вышедшая на Kion в прошлом году, получит продолжение уже как полный метр.