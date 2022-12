В «МТС медиа» поменяется руководство и стратегия

Один из первых и важных шагов новой стратегии, рассказал Мишин, выделение в отдельную структуру студийного бизнеса. «Студия будет создавать для сторонних заказчиков в том числе сериальный контент. Но first look deal, настоящий first look deal, будет у Kion, конечно. И у нее, конечно, должна быть амбиция в перспективе нескольких лет стать мейджором», – добавил он.