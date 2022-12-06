В «МТС медиа» поменяется руководство и стратегия

В «МТС медиа» поменяется руководство и стратегияСтудийный бизнес планируется выделить в отдельную структуру, которая будет работать со всем рынком
Гендиректором «МТС медиа» («дочка» МТС) с 1 января 2023 г. станет Алексей Иванов, до этого занимавший пост операционного директора компании. Такое решение было принято на заседании совета директоров «МТС медиа», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин, возглавляющий «МТС медиа» с момента ее основания, займется разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС и продолжит отвечать за производство оригинального контента в качестве генпродюсера видеосервиса Kion.
«МТС медиа» создана в сентябре 2019 г. За 2021 г. выручка «МТС медиа», по данным «СПАРК-Интерфакса», составила почти 3 млрд руб., чистая прибыль – 312,8 млн руб. Компания работает как оператор по доставке пакетов телевизионных каналов в четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV и ОТТ, а также собирает и запускает из лицензионного контента ТВ-каналы собственного семейства JAM), производит оригинальный контент.
Наиболее известным активом «МТС медиа» является видеосервис Kion, запущенный в апреле 2021 г. В январе – июне 2022 г. Kion занимал 6% российского рынка видеосервисов, который за указанный период составил 32,6 млрд руб. (учтена и выручка операторских видеосервисов), следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Kion, как и другие крупные онлайн-платформы, занимается производством собственных оригинальных сериалов. Самые популярные проекты этого видеосервиса – сериалы «Хрустальный», «Почка», «Вертинский», «Клиника счастья», «Жизнь по вызову» и др.
Реорганизация структуры управления «МТС медиа» связана с новыми задачами по масштабированию бизнеса, поставленными акционерами компании, пояснил в интервью «Ведомостям» Мишин. В планах – стать диверсифицированной медийной группой, а один из возможных сценариев, по его словам, развитие «МТС медиа» как stand-alone бизнеса.
Один из первых и важных шагов новой стратегии, рассказал Мишин, выделение в отдельную структуру студийного бизнеса. «Студия будет создавать для сторонних заказчиков в том числе сериальный контент. Но first look deal, настоящий first look deal, будет у Kion, конечно. И у нее, конечно, должна быть амбиция в перспективе нескольких лет стать мейджором», – добавил он.
«МТС медиа» уже участвует в производстве фильмов: осенью 2021 г. компания объявила о запуске программы прямых инвестиций в кино. В числе уже вышедших фильмов, в создании которых участвовала компания, – выпущенные в 2020–2021 гг. военно-исторический боевик «Девятаев» Тимура Бекмамбетова, драма Анастасии Пальчиковой «Маша».
А с июля 2022 г., когда «МТС медиа» системно стартовала с прокатом оригинальных релизов, и до конца 2023 г. компания выпустит в общей сложности около 20 полнометражных фильмов, рассказал Мишин. Это будет как авторское, так и жанровое кино. В перспективе «МТС медиа» инициирует создание большого кино, с бюджетом в сотни миллионов рублей, не исключает он. Одна из ставок в развитии направления жанрового кино – кинофраншизы, говорит Мишин. И одной из первых кинофраншиз станет «Сергий против нечисти». Эта киностори, вышедшая на Kion в прошлом году, получит продолжение уже как полный метр.
«Мы для себя определяем жанр «Сергий против нечисти» как сказка для взрослых. Поп-расстрига борется с нечистой силой, есть что-то в этом. Русскость. Мне кажется, мы нащупали франшизу, а без кинотеатрального проката развивать ее довольно сложно», – отметил топ-менеджер МТС.
Все кинопроекты, по словам Мишина, будут сначала выходить в прокат в кинотеатрах, «в каком бы состоянии ни был кинопрокат»: «И только затем релиз на Kion, продажа телевизионных прав или их реализация на собственных каналах, дистрибуция на другие территории».